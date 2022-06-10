Адвокат Деппа предположил, что актер не станет взыскивать с бывшей жены $10,4 млн

Напомним, 1 июня был оглашен вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. По итогам слушаний бывшую жену признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства актера и обязали ее выплатить экс-супругу 15 млн долларов, включая 10 млн компенсации и 5 млн — штраф. Последняя сумма, впрочем, была уменьшена до 350 тыс. долларов. А самому Джонни Деппу придется заплатить два миллиона долларов по встречному иску бывшей супруги.