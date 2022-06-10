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Адвокат Деппа предположил, что актер не станет взыскивать с бывшей жены $10,4 млн

Адвокат Деппа предположил, что актер не станет взыскивать с бывшей жены $10,4 млн

10 июня, 13:01
Фото: pxhere.com
Не исключено, что американский актер Джонни Депп не станет взыскивать со своей экс-супруги Эмбер Херд ранее выигранные в суде 10,4 млн долларов. Об этом заявил адвокат знаменитости.

Он пояснил, что для Джонни Деппа данный судебный процесс был не целью получения денег, а, скорее, средством для восстановления своей репутации. И ему это удалось, поскольку в итоге суд завершился безоговорочной победой актера, резюмировал юрист. Об этом пишет iz.ru.

Напомним, 1 июня был оглашен вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. По итогам слушаний бывшую жену признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства актера и обязали ее выплатить экс-супругу 15 млн долларов, включая 10 млн компенсации и 5 млн — штраф. Последняя сумма, впрочем, была уменьшена до 350 тыс. долларов. А самому Джонни Деппу придется заплатить два миллиона долларов по встречному иску бывшей супруги.

Впоследствии Депп заявил, что благодарен всем тем, что в него верил независимо от итогового решения суда.

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