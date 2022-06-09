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Жуткое ДТП на омской трассе унесло жизни трех полицейских

Жуткое ДТП на омской трассе унесло жизни трех полицейских

9 июня, 11:00
Фото: УМВД по Омской области

Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области

Авария произошла сегодня утром на трассе Челябинск — Новосибирск.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Омской области, которое произошло на 932 км трассы Челябинск — Новосибирск. Авария случилась сегодня, 9 июня, около 8 часов утра.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз Mercedes. В легковом автомобиле находились сотрудники полиции Томской области, которые были в командировке в нашем регионе. Трое полицейских погибли. Это водитель 1984 года рождения и его пассажиры 1983 и 1999 года рождения. Самому молодому было всего 23 года. Еще один пострадавший доставлен в больницу, его личность устанавливается, уточнили в региональном УМВД.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Расследование продолжается.

УМВД России по Омской области
#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Следственный комитет#Полиция#Вероника Жукова#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области
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