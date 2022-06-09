Жуткое ДТП на омской трассе унесло жизни трех полицейских

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз Mercedes. В легковом автомобиле находились сотрудники полиции Томской области, которые были в командировке в нашем регионе. Трое полицейских погибли. Это водитель 1984 года рождения и его пассажиры 1983 и 1999 года рождения. Самому молодому было всего 23 года. Еще один пострадавший доставлен в больницу, его личность устанавливается, уточнили в региональном УМВД.