Жуткое ДТП на омской трассе унесло жизни трех полицейских

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Омской области, которое произошло на 932 км трассы Челябинск — Новосибирск. Авария случилась сегодня, 9 июня, около 8 часов утра.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз Mercedes. В легковом автомобиле находились сотрудники полиции Томской области, которые были в командировке в нашем регионе. Трое полицейских погибли. Это водитель 1984 года рождения и его пассажиры 1983 и 1999 года рождения. Самому молодому было всего 23 года. Еще один пострадавший доставлен в больницу, его личность устанавливается, уточнили в региональном УМВД.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Расследование продолжается.