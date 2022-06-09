Жажда денег обернулась делом. В Омской области коммунальщика осудят за взятку

Обман раскрылся, и в отношении коммунальщика завели уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. Сначала он отрицал свою вину, и сторона защиты всячески настаивала на невиновности подзащитного. Но затем сам обвиняемый настоял на его повторном допросе, где признал свою вину и рассказал все обстоятельства преступления.