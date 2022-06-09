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Жажда денег обернулась делом. В Омской области коммунальщика осудят за взятку

Жажда денег обернулась делом. В Омской области коммунальщика осудят за взятку

9 июня, 17:20
Фото: 1MI

В Омске бывшего коммунальщика осудят за взятку в 60 тыс рублей

Уголовное дело передали в суд.

Как рассказали в пресс-службе омской прокуратуры, на взятке попался 55-летний омич, который до недавнего времени возглавлял производственно-технический отдел ресурсоснабжающей организации в поселке Ростовка под Омском. Он в декабре 2019 года обнаружил, что собственник частного дома самовольно подключился к холодному водоснабжению.

Вместо того, чтобы задокументировать нарушение, мужчина предложил собственнику дома решить вопрос финансово. Он потребовал от сельчанина 60 тыс рублей, и тот посчитал, что это обойдется дешевле, чем подключение к водоснабжению и выплата компенсации.

Обман раскрылся, и в отношении коммунальщика завели уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. Сначала он отрицал свою вину, и сторона защиты всячески настаивала на невиновности подзащитного. Но затем сам обвиняемый настоял на его повторном допросе, где признал свою вину и рассказал все обстоятельства преступления.

В итоге уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд, где мужчине вынесут приговор. 

#Происшествия#Новости#Омская область#Взятка#Дача взятки#Уголовное дело#Ольга Акамова
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