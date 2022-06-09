Выжившим в ДТП с тремя полицейскими в Омской области оказался беглый преступник

Город55 узнал подробности смертельного ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе, случившегося рано утром 9 июня. Напомним, по неустановленной пока причине «Лада Веста», в которой ехали полицейские, потеряла управление и вылетела на встречную полосу — прямо под фуру. В результате происшествия трое человек погибли на месте. Все они сотрудники УМВД России по Томской области. За рулем был 39-летний старший лейтенант, в салоне находились два капитана — 38-ми и 28-ми лет.