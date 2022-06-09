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Выжившим в ДТП с тремя полицейскими в Омской области оказался беглый преступник

Выжившим в ДТП с тремя полицейскими в Омской области оказался беглый преступник

9 июня, 13:52
Фото: 1MI
Оперативники задержали его в Челябинске и везли домой в Томск.

Город55 узнал подробности смертельного ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе, случившегося рано утром 9 июня. Напомним, по неустановленной пока причине «Лада Веста», в которой ехали полицейские, потеряла управление и вылетела на встречную полосу — прямо под фуру. В результате происшествия трое человек погибли на месте. Все они сотрудники УМВД России по Томской области. За рулем был 39-летний старший лейтенант, в салоне находились два капитана — 38-ми и 28-ми лет.

Единственным выжившим оказался 23-летний молодой человек. В тяжелом состоянии его увезли в реанимацию Калачинской ЦРБ. Выяснилось, что это беглый преступник.

«Наши сотрудники как раз ездили в командировку в Челябинск. Поступила оперативная информация, что там видели подозреваемого в тяжком преступлении из Томска, который находился в бегах. Наши сотрудники его задержали и везли обратно», — сообщил Городу55 источник в местной полиции.

Двое скончавшихся оперативников — опытные сотрудники. Они были на очень хорошем счету в уголовном розыске, поэтому им поручили дело особой важности. Их коллеги сейчас связываются с семьями погибших, чтобы узнать, какую помощь необходимо оказать.

Омский минздрав сообщил о состоянии здоровья выжившего в ДТП с полицейскими
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#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области
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