ВСК сокращает срок обработки обращений по полисам медицинского страхования в 15 раз

«Цифровизация внутренних бизнес-процессов позволяет нам повышать конкурентоспособность компании за счет улучшения качества сервиса для клиента на всех этапах оказания услуг. Реализация IT решений совместно с Mains Lab способствовала сокращению внутренних издержек ВСК, оптимизировала трудозатраты специалистов. Благодаря этому мы можем сократить срок урегулирования для клиентов, предлагать им более справедливую и выгодную стоимость полиса. При разработке проектов мы ориентируемся на лучшие мировые практики в сфере страхования и стремимся достичь даже больших результатов. Мы полностью автоматизировали 40% обращений в рамках ДМС за счет синхронизации данных», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.