Время в дело. Омские заключенные взяли под «шефство» пчелиную семью

Когда-то давно в ОБ-11 уже занимались разведением пчел, после этого осталось несколько пригодных для жизни ульев. В одном из них и поселился рой диких пчел. По просьбе осужденных в учреждении был создан кружок по «пчеловодству», в рамках работы которого двое осужденных ухаживают и следят за ульем. В дальнейшем планируется установка еще одного улья.