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Время в дело. Омские заключенные взяли под «шефство» пчелиную семью

Время в дело. Омские заключенные взяли под «шефство» пчелиную семью

9 июня, 19:57
Фото: 1MI

Омские заключенные начали заниматься пчеловодством

Они ухаживают за пчелами и читают развивающую литературу.

Осужденные областной больницы № 11 УФСИН России по Омской области начали осваивать новое направление деятельности - пчеловодство.

Когда-то давно в ОБ-11 уже занимались разведением пчел, после этого осталось несколько пригодных для жизни ульев. В одном из них и поселился рой диких пчел. По просьбе осужденных в учреждении был создан кружок по «пчеловодству», в рамках работы которого двое осужденных ухаживают и следят за ульем. В дальнейшем планируется установка еще одного улья.

В рамках работы кружка, осужденные еженедельно изучают литературу по пчеловодству и смотрят обучающие видеоролики, так как пчеловодство довольно сложное и трудоемкое занятие и без определенных знаний и навыков невозможно сохранить пчелиную семью.

#Новости#Омск
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