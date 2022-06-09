Время в дело. Омские заключенные взяли под «шефство» пчелиную семью

Осужденные областной больницы № 11 УФСИН России по Омской области начали осваивать новое направление деятельности - пчеловодство.
Когда-то давно в ОБ-11 уже занимались разведением пчел, после этого осталось несколько пригодных для жизни ульев. В одном из них и поселился рой диких пчел. По просьбе осужденных в учреждении был создан кружок по «пчеловодству», в рамках работы которого двое осужденных ухаживают и следят за ульем. В дальнейшем планируется установка еще одного улья.
В рамках работы кружка, осужденные еженедельно изучают литературу по пчеловодству и смотрят обучающие видеоролики, так как пчеловодство довольно сложное и трудоемкое занятие и без определенных знаний и навыков невозможно сохранить пчелиную семью.