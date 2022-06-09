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В Свердловской области судят двух подростков, избивших продавщицу молотком

9 июня, 15:49
Ирбитский суд Свердловской области начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении двух подростков 14 и 15 лет.

Они в ходе разбойного нападения на магазин в Байкалове избили продавщицу молотком.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, множественные удары молотком причинили здоровью продавщицы вред средней тяжести.

Избив продавщицу, они вынесли из магазина кассовый аппарат, в котором находились деньги, сигареты и личные вещи продавщицы на общую сумму около 22 тысяч. рублей. Добычу они поделили.

Второй подросток обвиняется еще и в том, что он достал молоток и дал его приятелю. А еще он заранее побывал в магазине, чтобы удостовериться, что там отсутствуют покупатели.

Кто будет защищать подростков, неизвестно, поскольку они - несовершеннолетние.

 

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