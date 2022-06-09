В Свердловской области судят двух подростков, избивших продавщицу молотком

Они в ходе разбойного нападения на магазин в Байкалове избили продавщицу молотком.
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, множественные удары молотком причинили здоровью продавщицы вред средней тяжести.
Избив продавщицу, они вынесли из магазина кассовый аппарат, в котором находились деньги, сигареты и личные вещи продавщицы на общую сумму около 22 тысяч. рублей. Добычу они поделили.
Второй подросток обвиняется еще и в том, что он достал молоток и дал его приятелю. А еще он заранее побывал в магазине, чтобы удостовериться, что там отсутствуют покупатели.
Кто будет защищать подростков, неизвестно, поскольку они - несовершеннолетние.