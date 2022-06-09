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В США разбился военный конвертоплан

В США разбился военный конвертоплан

9 июня, 16:03
Фото: pxhere.com
В Калифорнии потерпел крушение военный конвертоплан V-22 Osprey.

На борту военного конвертоплана, разбившегося в Калифорнии (США), не было ядерных материалов. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление представителя корпуса американской морской пехоты.

Информацию о крушении воздушного судна также подтвердили на авиабазе ВМС США, расположенной в Эль Сентро. Как заявили в ВМС, конвертоплан принадлежал третьему авиакрылу Корпуса морской пехоты. Судно потерпело крушение рядом с Глэмисом, штат Калифорния.

Представители пресс-службы авиабазы опровергли информацию о том, что на борту воздушного судна были ядерные материалы, назвав ее слухами. Данных о пострадавших и погибших в крушении пока не поступало.

Накануне на портале USNI-News появилась информация о том, что на борту конвертоплана могли находиться от трех до пяти человек. Кроме того, авторы материала утверждали, что по предварительным данным V-22 Osprey мог транспортировать ядерные материалы. Обстоятельства крушения выясняются.

 

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