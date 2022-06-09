В США разбился военный конвертоплан

Накануне на портале USNI-News появилась информация о том, что на борту конвертоплана могли находиться от трех до пяти человек. Кроме того, авторы материала утверждали, что по предварительным данным V-22 Osprey мог транспортировать ядерные материалы. Обстоятельства крушения выясняются.