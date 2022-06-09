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В шлепанцах и с залысинами. В Омской области ищут пропавшего мужчину

В шлепанцах и с залысинами. В Омской области ищут пропавшего мужчину

9 июня, 19:03
Фото: 1MI

В Омской области ищут мужчину, который ушел из дома две недели назад

Его нет дома с 25 мая.

В полицию о пропаже сожителя сообщила жительница Называевского района.  Она рассказала, что 25 мая 32-летний Андрей Васильев ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Правоохранители опросили жителей села, дорожных рабочих, которые рассказали, что видели сельчанина, идущим по автодороге Называевск–Тюкалинск в сторону города Тюкалинска.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, имеются лобные залысины. На момент ухода был в темно-синей футболке, черном спортивном трико, черных шлепанцах.

УМВД по Омской области

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Васильева, просьба сообщить в ОМВД России по Называевскому району по телефонам: 79-35-01 или 102.

#Новости#Омская область
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