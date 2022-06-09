В шлепанцах и с залысинами. В Омской области ищут пропавшего мужчину

В полицию о пропаже сожителя сообщила жительница Называевского района. Она рассказала, что 25 мая 32-летний Андрей Васильев ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Правоохранители опросили жителей села, дорожных рабочих, которые рассказали, что видели сельчанина, идущим по автодороге Называевск–Тюкалинск в сторону города Тюкалинска.
Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, имеются лобные залысины. На момент ухода был в темно-синей футболке, черном спортивном трико, черных шлепанцах.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Васильева, просьба сообщить в ОМВД России по Называевскому району по телефонам: 79-35-01 или 102.