В Переславле-Залесском появился бюст императора Петра I

Однако центральным экспонатом историко-культурного комплекса можно считать настольную медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича». Это ретроспективный экземпляр, изготовленный и представленный во время нахождения на престоле дочери Петра I – Елизаветы Петровны, в 1759 году. Данная медаль была создана Якобом фон Штелином – гравером, картографом и медальером, который вошел в историю благодаря своей дружбе с сыновьями Иоганна Себастьяна Баха. Он был выписан по контракту императрицей Анной Иоанновной в Академию Санкт-Петербурга.