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В Переславле-Залесском появился бюст императора Петра I

В Переславле-Залесском появился бюст императора Петра I

9 июня, 20:32

В Переславле-Залесском появился бюст императора Петра I

В историко-культурном комплексе Pierre Le Grand в Переславле-Залесском Ярославской области установили бюст первого российского императора Петра I.

Его появление приурочено к 350-летию со дня рождения самодержца. Празднование проводится в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

 

Сотрудники Pierre Le Grand рассказали, что новая скульптура представляет собой реплику с бюста императора Петра Алексеевича, установленного в бельгийском городе Спа. Бюст правителя появился в Спа по приказу великой княгини Анны Павловны в 1816 году. Примечательно, что благодаря правлению Петра Великого возник такой термин и целая индустрия. Также стоит знать, что в гастрономической гостиной «Коллекция» размещен редчайший комплект бельгийских пивных кольереток и этикеток, который в Pierre Le Grand передал частный коллекционер из Спа.

 

Город Переславль-Залесский играл важное значение в жизни первого российского императора. Именно здесь Петр I начал разрабатывать один из самых грандиозных своих проектов – строительства русского флота. Комплекс включает в себя гостевой кабинет императора, интерьер которого был обставлен восстановленной мебелью и различной бытовой утварью XVIII века. В этом кабинете император работал над решением государственных дел, сообщает gradnews.ru.

Однако центральным экспонатом историко-культурного комплекса можно считать настольную медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича». Это ретроспективный экземпляр, изготовленный и представленный во время нахождения на престоле дочери Петра I – Елизаветы Петровны, в 1759 году. Данная медаль была создана Якобом фон Штелином – гравером, картографом и медальером, который вошел в историю благодаря своей дружбе с сыновьями Иоганна Себастьяна Баха. Он был выписан по контракту императрицей Анной Иоанновной в Академию Санкт-Петербурга.

 

Среди прочих достопримечательностей Pierre Le Grand внимания достойны также хвойные коллекции инсталляций и иллюстраций аптекарского огорода императора. В конце XVIII века наиболее известный аптекарский огород в Москве превратился в один из самых передовых центров российской науки и получил статус известной достопримечательности.

 

Помимо открытия бюста в программе празднования – презентация книги И. А. Серовой «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», торжественная церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 350-летию Петра I. Также можно услышать лекции о кулинарных реформах императора, который посетил много стран и уверенно объединял иностранные традиции приготовления пищи с исконно русскими, создавая оригинальные блюда и вкусы. Именно Петр I популяризировал такую закуску, как бутерброд, которую в России быстро адаптировали к национальной кухне, дополнив русской икрой, балыком, бужениной и даже студнем.

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