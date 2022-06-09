В Омской области опасные насекомые уничтожают лес

Об опасности, которая грозит омским лесам, рассказали в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области. По информации ведомства, в последние годы в лесах Омской области увеличилось количество непарного шелкопряда, который уничтожает лиственные деревья.
Численность шелкопряда зависит от погодных условий: чем жарче погода, тем больше шелкопряда распространяется по лесам. Вспышки заражения деревьев шелкопрядом началась в Новосибирской области, а теперь насекомых нашли в лесах Кормиловского, Калачинского, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов.
Заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Михаил Лещина сообщил, что леса обрабатывают от насекомых. В 2022 года говорятся защитить от шелкопряда порядка 10 Га леса, еще 18 Га обработают в следующем году.