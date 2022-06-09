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В Омской области опасные насекомые уничтожают лес

В Омской области опасные насекомые уничтожают лес

9 июня, 15:38
Фото: omskportal.ru

Омские леса обрабатывают от шелкопряда

Насекомые вредят деревьям и кустарникам.

Об опасности, которая грозит омским лесам, рассказали в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области. По информации ведомства, в последние годы в лесах Омской области увеличилось количество непарного шелкопряда, который уничтожает лиственные деревья.

Численность шелкопряда зависит от погодных условий: чем жарче погода, тем больше шелкопряда распространяется по лесам. Вспышки заражения деревьев шелкопрядом началась в Новосибирской области, а теперь насекомых нашли в лесах Кормиловского, Калачинского, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов.

Заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ  Михаил Лещина сообщил, что леса обрабатывают от насекомых. В 2022 года говорятся защитить от шелкопряда порядка 10 Га леса, еще 18 Га обработают в следующем году.

#Общество#Новости#Омская область#Деревья#Шелкопряд#Обработка#Лес#Ольга Акамова
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