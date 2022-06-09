В Омской области опасные насекомые уничтожают лес

Численность шелкопряда зависит от погодных условий: чем жарче погода, тем больше шелкопряда распространяется по лесам. Вспышки заражения деревьев шелкопрядом началась в Новосибирской области, а теперь насекомых нашли в лесах Кормиловского, Калачинского, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов.