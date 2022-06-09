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В Омске сменился директор пассажирского предприятия № 8

В Омске сменился директор пассажирского предприятия № 8

9 июня, 16:36
Фото: 1MI
Ранее он возглавлял ПП-4.

Информация о смене руководства появилась на сайте МП «Пассажирское предприятие № 8». Сообщается, что с недавнего времени предприятие возглавил Марат Саликов. Ранее он руководил другим пассажирским предприятием под номером 4.

Ранее исполнявший обязанности руководителя предприятия Михаил Томилов назначен главным экономистом. До Томилова ПП-8 возглавлял Виталий Маслик.

Интересно, что в ЕГРЮЛ информация об обновлении руководства предприятия пока не отражена.

Добавим, что сейчас в Омске идет процесс слияния двух пассажирских предприятий - ПП-4 и ПП-8. Реорганизация поможет сократить расходы на содержание предприятия, считают в мэрии.

#Политика#Новости#Омск#Марат Саликов#Предприятие#Транспорт#Руководство#Назначение#Ольга Акамова
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