В Омске сменился директор пассажирского предприятия № 8

Информация о смене руководства появилась на сайте МП «Пассажирское предприятие № 8». Сообщается, что с недавнего времени предприятие возглавил Марат Саликов. Ранее он руководил другим пассажирским предприятием под номером 4.
Ранее исполнявший обязанности руководителя предприятия Михаил Томилов назначен главным экономистом. До Томилова ПП-8 возглавлял Виталий Маслик.
Интересно, что в ЕГРЮЛ информация об обновлении руководства предприятия пока не отражена.
Добавим, что сейчас в Омске идет процесс слияния двух пассажирских предприятий - ПП-4 и ПП-8. Реорганизация поможет сократить расходы на содержание предприятия, считают в мэрии.