В колонию на 18 лет. Омича накажут за жестокую расправу над двумя водителями

В Омске суд вынес приговор 19-летнему парню. Его признали виновным в мошенничестве, разбое, убийстве вместе с разбоем и покушением на убийство двух лиц вместе с разбоем. Инцидент произошел 31 января 2021 года. В этот день парень поссорился с девушкой и отправился за сигаретами.
По пути он остановил автомобиль Kia Sephia и попросил водителя довезти его до ближайшего магазина. Во время поездки водитель сказал, что ему нужно ехать в другую сторону, поэтому он сможет подвезти парня только до АЗС, которая находится неподалеку от магазина.
Омичу не понравился отказ водителя, поэтому он напал с ножом на водителя, чтобы отнять у него автомобиль. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину ножом в грудь, но из-за объемного пуховика нанес только непроникающее ранение.
После того, как перепуганный мужчина выскочил из машины, нападавший пересел на водительское сиденье и поехал в сторону магазина. Однако по пути от не справился с управлением и врезался в столб.
Однако таких приключений парню было мало, поэтому он подошел к водителю автомобиля Volvo 850 и попросил его подвезти до магазина, а затем до дома. Мужчина согласился, если омич оплатит поездку.
Парень ответил, что оставил деньги дома, поэтому расплатится тогда, когда доберется туда. Водителю не понравился такой вариант, поэтому он отказал, после чего парень напал на него с ножом.
Злоумышленник ударил мужчину в сердце и плечо, забрал у него кошелек с деньгами, а затем поехал домой. В результате нападения второй водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Также парень обманом похитил у знакомой мобильный телефон стоимостью 40 тыс рублей, который сдал в ломбард.
Суд приговорил омича к 18 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.