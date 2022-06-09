В колонию на 18 лет. Омича накажут за жестокую расправу над двумя водителями

По пути он остановил автомобиль Kia Sephia и попросил водителя довезти его до ближайшего магазина. Во время поездки водитель сказал, что ему нужно ехать в другую сторону, поэтому он сможет подвезти парня только до АЗС, которая находится неподалеку от магазина.