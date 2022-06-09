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В День России для омичей проведут фитнес-квест на скакалке

В День России для омичей проведут фитнес-квест на скакалке

9 июня, 15:02
Фото: Правительство Омской области
На празднике в течение дня будут работать сразу несколько спортивных площадок.

Участниками Дня России в Омске станут спортсмены и тренеры Омской федерации роуп-скиппинга.

«Профи скакалки» проведут шоу на большой сцене, несколько выступлений на спортивной площадке, фитнес-квест. Омичи смогут попробовать себя в прыжках на время. Опытные спортсмены поучаствуют в батле на скакалках. 4 команды профессионалов будут бороться за победу. 

Тренеры и федерации также покажут мастер-классы — технику прыжков и познакомят фристайлом. Кроме того, желающие смогут попробовать выполнить норматив скиппера. Для этого нужно показать уверенные результаты в прыжках вперед, назад, крест, двойных прыжках и прыжках-планка. 

Еще одним пунктом программы станут прыжки на рекорд, когда одновременно 15 человек будет прыгать через длинную скакалку.

«Также будут представлены активности от региональных федераций велосипедного спорта, мотоциклетного спорта, страйкбола, прикладного собаководства и других», — рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.
#Новости#Омская область
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