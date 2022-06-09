В больнице в Омской области после ДТП скончался 24-летний мотоциклист

В Полтавском районе в больнице после ДТП скончался 24-летний мотоциклист. Молодой человек не имел водительских прав, однако это не помешало ему ездить по поселку Полтавка на мотоцикле с люлькой — и перевозить пассажиров. Одна из поездок закончилась аварией — мотоциклист налетел на ограждение.



В результате ДТП водитель мотоцикла, а также двое его пассажиров были доставлены в больницу. Сам мотоциклист некоторое время пробыл в реанимации без сознания, но врачам не удалось спасти его жизнь.