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В больнице в Омской области после ДТП скончался 24-летний мотоциклист

В больнице в Омской области после ДТП скончался 24-летний мотоциклист

9 июня, 17:29
Фото: ГИБДД по Омской области
Он врезался в ограждение.

В Полтавском районе в больнице после ДТП скончался 24-летний мотоциклист. Молодой человек не имел водительских прав, однако это не помешало ему ездить по поселку Полтавка на мотоцикле с люлькой — и перевозить пассажиров. Одна из поездок закончилась аварией — мотоциклист налетел на ограждение. 

В результате ДТП водитель мотоцикла, а также двое его пассажиров были доставлены в больницу. Сам мотоциклист некоторое время пробыл в реанимации без сознания, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, что в момент ДТП все трое были без мотошлемов.

#Новости#Омская область#ДТП#ДТП с погибшим#ДТП с мотоциклистом
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