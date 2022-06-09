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Утвердили стандарт по поднятию государственного флага и исполнения гимна в школах

9 июня, 22:33
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что стандарт проведения в Российских школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна утвержден.

Глава Минпросвещения уже его подписал.

О подписании стандарта церемонии поднятия Российского флага в школах, Кравцов рассказал СМИ. Также из сообщения RT известно, политический деятель заявил, что стандарт был согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ.

В нем полностью прописан порядок церемонии поднятия флага, установления флага, герба

 

Владимир Путин некоторое время назад заявил, что идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах он поддерживает. Но президент тогда подчеркнул, что церемония должна проходить на достойном уровне, если в какой-то школе это организовать невозможно, то лучше мероприятие перенести.

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