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У палаты выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе дежурят силовики

У палаты выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе дежурят силовики

9 июня, 17:41
Фото: 1MI
В момент аварии его как раз конвоировали в Томск после задержания.

Появились дополнительные подробности в истории со смертельным ДТП, случившемся 9 июня на трассе в Калачинском районе. В результате лобового столкновения «Лады Весты» и фуры, погибли трое полицейских из Томска, находившихся в салоне легковушки.

По странному стечению обстоятельств, выжил только 23-летний задержанный, которого они конвоировали из Челябинска. После страшной аварии молодого человека увезли в реанимацию Калачинской ЦРБ.

Сейчас он находится в тяжелом состоянии, однако все может измениться. Чтобы подозреваемый в преступлении снова не сбежал, его палата находится под наблюдением. Как выяснил Город55, сейчас там дежурят силовики.

Также у следователей есть запись с камеры наблюдения машины в момент столкновения. Она поможет прояснить обстоятельства, при которых случилось это трагическое происшествие.

Появилось видео с места ДТП в Омской области, где погибли трое полицейских
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#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области#Омская область
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