У палаты выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе дежурят силовики

Появились дополнительные подробности в истории со смертельным ДТП, случившемся 9 июня на трассе в Калачинском районе. В результате лобового столкновения «Лады Весты» и фуры, погибли трое полицейских из Томска, находившихся в салоне легковушки.
По странному стечению обстоятельств, выжил только 23-летний задержанный, которого они конвоировали из Челябинска. После страшной аварии молодого человека увезли в реанимацию Калачинской ЦРБ.
Сейчас он находится в тяжелом состоянии, однако все может измениться. Чтобы подозреваемый в преступлении снова не сбежал, его палата находится под наблюдением. Как выяснил Город55, сейчас там дежурят силовики.
Также у следователей есть запись с камеры наблюдения машины в момент столкновения. Она поможет прояснить обстоятельства, при которых случилось это трагическое происшествие.