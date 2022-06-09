У дочери бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова изъяли квартиру

По иску прокурора Омской области в доход государства изъята квартира у дочери бывшего начальника УМВД Омска Евгения Быкова.
Как рассказали в ведомстве, договор участия в долевом строительстве на квартиру площадью 90 кв. м и стоимостью 5,2 млн рублей девушка заключила в 2020 году. При этом она является студенткой и не имеет постоянного источника заработка.
«По информации прокуратуры, бывший сотрудник полиции и его супруга такую сумму денежных средств за счет законных источников накопить не могли. Документально подтвердить законность происхождения доходов не удалось. Поэтому прокурор Омской области обратился в суд с исковым заявлением об обращении квартиры в доход государства», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.
На суде ответчик настаивал, что большая часть денежных средств, внесенных застройщику, получена им от родственников и друга семьи. Однако и эта версия оказалась недоказанной. В итоге суд удовлетворил иск прокурора. В свою очередь, ответчик оспорил его в апелляционном порядке. Однако Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии омского СК, полковник Быков получил в общей сложности 6 млн 450 тысяч рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных оказывали интимные услуги, и еще 480 тысяч рублей за «благосклонность» бизнесмену, торговавшему контрабандными и контрафактными сигаретами и алкоголем.