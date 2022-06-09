У дочери бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова изъяли квартиру

На суде ответчик настаивал, что большая часть денежных средств, внесенных застройщику, получена им от родственников и друга семьи. Однако и эта версия оказалась недоказанной. В итоге суд удовлетворил иск прокурора. В свою очередь, ответчик оспорил его в апелляционном порядке. Однако Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.