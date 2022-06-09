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Станет безопаснее. В Омске на аварийном участке появится светофор

Станет безопаснее. В Омске на аварийном участке появится светофор

9 июня, 09:12
Фото: 1MI

В Омске установят светофор на аварийном участке в Старом Кировске

Нерегулируемый пешеходный переход появится в Старом Кировске.

В Старом Кировске Омска появится новый светофор. Его установят на пересечении улиц Мельничная и 3-я Казахстанская.

Этот участок вошел в список мест концентрации ДТП в 2021 году. Планируется, что в 2022 году на этом перекрестке сделают пешеходный переход на искусственной неровности, а также установят импульсные светофоры с желтым мигающим светом, которые будут предупреждать о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

Отметим, что в этом году светофоры появятся на десяти аварийных участках. Три светофора установят за счет городского бюджета.

#Город#Новости#Омск#Светофор#Вероника Жукова
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