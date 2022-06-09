Станет безопаснее. В Омске на аварийном участке появится светофор

Этот участок вошел в список мест концентрации ДТП в 2021 году. Планируется, что в 2022 году на этом перекрестке сделают пешеходный переход на искусственной неровности, а также установят импульсные светофоры с желтым мигающим светом, которые будут предупреждать о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.