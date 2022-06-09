Стало известно, какие автобусы изменят схему проезда 11 и 12 июня

В Омске из-за празднования Дня России изменится схема движения общественного транспорта. Так, 11 и 12 июня автобусы маршрута № 25 будут ехать с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту, улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина, Интернациональной, а затем — по утвержденной схеме.
Маршрут № 34 будет проложен по улицам Герцена, Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, а затем по обычной схеме. Пассажиры смогут сесть в автобусы на остановке «улица Фрунзе».
Автобусы маршрута № 62 будут ехать до остановки «КДЦ «Маяковский», затем разворачиваться на Соборной площади и ехать по улицам Интернациональной и Гагарина.
Что касается маршрута № 73, то автобусы будут передвигаться с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Лермонтова, Ленина, а затем — по утвержденной схеме. В обратном направлении автобусы будут двигаться без изменения схемы маршрута.
Автобус № 94 и маршрутки № 500 и 503 будут ехать в сторону Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы по улице Фрунзе (остановка будет за перекрестком с улицей Орджоникидзе), поворачивать на улицу Герцена, а затем ехать по обычной схеме. В обратном направлении изменения схемы проезда не будет.
Дополнительно 12 июня с 11:30 до13:00 автобусы маршрута № 25 будут ехать с улицы Гагарина на улицу Думскую, затем — по улицам Пушкина, Лермонтова, Театральной площади, Гагарина и утвержденной схеме.