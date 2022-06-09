Стало известно, какие автобусы изменят схему проезда 11 и 12 июня

Автобус № 94 и маршрутки № 500 и 503 будут ехать в сторону Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы по улице Фрунзе (остановка будет за перекрестком с улицей Орджоникидзе), поворачивать на улицу Герцена, а затем ехать по обычной схеме. В обратном направлении изменения схемы проезда не будет.