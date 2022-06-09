Шли на зеленый сигнал. Омичка на иномарке отправила в больницу двух пешеходов

Вчера, 8 июня, около 15:40 в Центральном округе Омска произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. По предварительной информации, 32-летняя водитель автомобиля Suzuki ехала по улице 21-й Амурской.
В районе пересечения с улицей 33-й Северной она сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина и 14-летний мальчик.
Пострадавшие получили травмы, их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.