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Шли на зеленый сигнал. Омичка на иномарке отправила в больницу двух пешеходов

Шли на зеленый сигнал. Омичка на иномарке отправила в больницу двух пешеходов

9 июня, 07:38
Фото: 1MI

В Омске иномарка сбила двух пешеходов на пешеходном переходе

Женщина с подростком переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда их сбил автомобиль.

Вчера, 8 июня, около 15:40 в Центральном округе Омска произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. По предварительной информации, 32-летняя водитель автомобиля Suzuki ехала по улице 21-й Амурской.

В районе пересечения с улицей 33-й Северной она сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина и 14-летний мальчик.

Пострадавшие получили травмы, их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Вероника Жукова
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