Сенатор сравнил цены на бензин и кокаин в штате Луизиана

Луизиана считается центром американской нефтеперерабатывающей промышленности. В этом штате бензин дешевле, чем в других регионах страны. В настоящее время стоимость 1 галлона (3,785 литра) составляет 4,495 доллара, тогда как в среднем по США цена за аналогичный объем — 4,955 доллара.