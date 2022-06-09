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Сенатор сравнил цены на бензин и кокаин в штате Луизиана

Сенатор сравнил цены на бензин и кокаин в штате Луизиана

9 июня, 16:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Американский сенатор Кеннеди заявил, что кокаин в штате Луизиана покупать выгоднее, чем бензин.

Стоимость бензина в штате Луизиана настолько высока, что выгоднее покупать кокаин, заявил американский сенатор Джон Кеннеди. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

В эфире американского телеканала Fox сенатор-республиканец подверг критике президента США Джо Байдена за неспособность регулировать цены на бензин. По словам Кеннеди, ежедневно они ставят исторические рекорды.

Кеннеди рассказал, что в штате Луизиана стоимость бензина настолько высокая, что дешевле «купить кокаин и просто бегать повсюду».

Луизиана считается центром американской нефтеперерабатывающей промышленности. В этом штате бензин дешевле, чем в других регионах страны. В настоящее время стоимость 1 галлона (3,785 литра) составляет 4,495 доллара, тогда как в среднем по США цена за аналогичный объем — 4,955 доллара.

Представители американской автомобильной ассоциации заявили, что утром 4 июня средняя цена 1 галлона бензина марки Regular (аналог российского 92-го) составила 4,819 доллара. В первую неделю после инаугурации Джо Байдена бензин стоил 2,39 доллара за галлон.

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