Сбежала с рэпером. В Омске нашли подростков, пропавших в Кемеровской области

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, полицейские заметили двух подростков у придорожного кафе рядом с поселком Красный Яр Любинского района. Они голосовали на дороге и пытались уехать из населенного пункта автостопом.
Когда выяснилось, что им нет 18 лет, полицейские пригласили их в отдел полиции, чтобы установить личности и связаться с их представителями. Подростки не стали сопротивляться и признались, что сбежали из дома.
Сбежавшему парню оказалось 17 лет, он уже объявлен в розыск в Кемеровской области как ушедший из дома. Он собирался добраться до Москвы, чтобы покорить столицу своим талантом в исполнении рэпа. 16-летнюю подругу парень взял с собой за компанию — девушка также жила в Кемеровской области, но ее родственники пока не заявили в розыск.
Подростков доставили в центр временного содержания несовершеннолетних. Там они будут дожидаться своих законных представителей, отметили в полиции.