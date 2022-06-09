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Сбежала с рэпером. В Омске нашли подростков, пропавших в Кемеровской области

Сбежала с рэпером. В Омске нашли подростков, пропавших в Кемеровской области

9 июня, 16:08
Фото: 1MI

В Омске разыскали подростков из другого региона

Молодые люди передвигались автостопом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, полицейские заметили двух подростков у придорожного кафе рядом с поселком Красный Яр Любинского района. Они голосовали на дороге и пытались уехать из населенного пункта автостопом.

Когда выяснилось, что им нет 18 лет, полицейские пригласили их в отдел полиции, чтобы установить личности и связаться с их представителями. Подростки не стали сопротивляться и признались, что сбежали из дома.

Сбежавшему парню оказалось 17 лет, он уже объявлен в розыск в Кемеровской области как ушедший из дома. Он собирался добраться до Москвы, чтобы покорить столицу своим талантом в исполнении рэпа. 16-летнюю подругу парень взял с собой за компанию — девушка также жила в Кемеровской области, но ее родственники пока не заявили в розыск.

Подростков доставили в центр временного содержания несовершеннолетних. Там они будут дожидаться своих законных представителей, отметили в полиции. 

#Общество#Новости#Омская область#Рэп#Дети#Пропавшие дети#Ольга Акамова
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