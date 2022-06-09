Сбежала с рэпером. В Омске нашли подростков, пропавших в Кемеровской области

Сбежавшему парню оказалось 17 лет, он уже объявлен в розыск в Кемеровской области как ушедший из дома. Он собирался добраться до Москвы, чтобы покорить столицу своим талантом в исполнении рэпа. 16-летнюю подругу парень взял с собой за компанию — девушка также жила в Кемеровской области, но ее родственники пока не заявили в розыск.