Проект «50 Best Tastes of Russia» представил список лучших мест для гурманов в РФ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА «Новости», выбирались только те точки общепита, которые использовали в своем меню местные продукты или напитки. Их производитель должен был находиться не дальше сотни километров от кафе, ресторана. А отели, экопарки и курорты должны находиться при собственных производствах.