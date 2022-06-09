Проект «50 Best Tastes of Russia» представил список лучших мест для гурманов в РФ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА «Новости», выбирались только те точки общепита, которые использовали в своем меню местные продукты или напитки. Их производитель должен был находиться не дальше сотни километров от кафе, ресторана. А отели, экопарки и курорты должны находиться при собственных производствах.
Также продукты не должны иметь стимуляторов роста и консервантов. Изучению подверглась и атмосфера мест, окружающая природа, кухня, сервис и традиции.
С учетом всего этого первое место достало экопарку «Ясно поле» в Тульской. На втором оказался ялтинский WinePark, а на третьем - центр туризма «Абрау-Дюрсо» из Краснодарского края.