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Появилось видео с места ДТП в Омской области, где погибли трое полицейских

Появилось видео с места ДТП в Омской области, где погибли трое полицейских

9 июня, 14:22
Фото: 1MI
Трагедия произошла на 923 км трассы Челябинск-Новосибирск.

Следственный комитет по Омской области опубликовал видео с места сегодняшнего ДТП на трассе в Калачинском районе. На записи видны страшные последствия лобового столкновения большегруза и легковушки.

От «Лады Весты», в которой ехали оперативники, доставлявшие из Челябинска в Томск беглого преступника, практически ничего не осталось. Все трое полицейских погибли на месте. Задержанный выжил, его в тяжелом состоянии доставили в Калачинскую ЦРБ.

Охраняют ли его палату, чтобы он не попытался скрыться снова, в омской полиции не уточнили.

СУ СК России по Омской области
#Видео#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области
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