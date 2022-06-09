Появилось видео с места ДТП в Омской области, где погибли трое полицейских

Следственный комитет по Омской области опубликовал видео с места сегодняшнего ДТП на трассе в Калачинском районе. На записи видны страшные последствия лобового столкновения большегруза и легковушки.
От «Лады Весты», в которой ехали оперативники, доставлявшие из Челябинска в Томск беглого преступника, практически ничего не осталось. Все трое полицейских погибли на месте. Задержанный выжил, его в тяжелом состоянии доставили в Калачинскую ЦРБ.
Охраняют ли его палату, чтобы он не попытался скрыться снова, в омской полиции не уточнили.