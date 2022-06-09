Появилось видео с места ДТП в Омской области, где погибли трое полицейских

От «Лады Весты», в которой ехали оперативники, доставлявшие из Челябинска в Томск беглого преступника, практически ничего не осталось. Все трое полицейских погибли на месте. Задержанный выжил, его в тяжелом состоянии доставили в Калачинскую ЦРБ.