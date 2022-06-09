После смертельной аварии с участием полицейских в Омске завели уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».
Речь идет об аварии, которая случилась сегодня, 9 июня, на территории Омской области, в районе 932 километре трассы Челябинск — Новосибирск. Предварительно известно, что водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с большегрузом «Mercedes».
В результате аварии погибли трое сотрудников полиции из Томской области, которые были в командировке. Еще один человек серьезно пострадал, находится в реанимации. Как выяснил Город55, выжившим оказался беглый преступник, которого ехали задерживать томские полицейские.