Омский минздрав сообщил о состоянии здоровья выжившего в ДТП с полицейскими

Смертельная авария случилась сегодня, 9 июня, рано утром на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе. «Лада Веста», в которой трое полицейских возвращались в Томск из командировки, выехала на встречную полосу и залетела под фуру. В результате ДТП трое находившихся мужчин — 39-ти, 38-ми и 28-ми лет — погибли на месте. Выжил только один из находившихся в салоне — 23-летний молодой человек.