Город55
ГлавноеВсе новости
Омский минздрав сообщил о состоянии здоровья выжившего в ДТП с полицейскими

Омский минздрав сообщил о состоянии здоровья выжившего в ДТП с полицейскими

9 июня, 13:13
Фото: 1MI
Молодому человеку 23 года, его личность сейчас устанавливают.

Смертельная авария случилась сегодня, 9 июня, рано утром на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе. «Лада Веста», в которой трое полицейских возвращались в Томск из командировки, выехала на встречную полосу и залетела под фуру. В результате ДТП трое находившихся мужчин — 39-ти, 38-ми и 28-ми лет — погибли на месте. Выжил только один из находившихся в салоне — 23-летний молодой человек.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе минздрава, пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в Калачинскую ЦРБ. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются местные медики.

Причины случившейся трагедии выясняют сотрудники областных следкома и прокуратуры. Также будет проведена экспертиза, которая установит, были ли оба водителя столкнувшихся машин трезвыми.

Одному из участников ДТП с погибшими в Омской области полицейскими было 23 года
Узнать подробнее
#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области#Омская область
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18