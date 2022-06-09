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Омская прокуратура заинтересовалась ДТП с гибелью трех полицейских

Омская прокуратура заинтересовалась ДТП с гибелью трех полицейских

9 июня, 12:18
Фото: 1MI

Прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя погибшими полицейскими в Омской области

На место происшествия выехал и. о. Калачинского межрайонного прокурора Омской области Алексей Дозоров.

Прокуратура Омской области взяла на контроль уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Калачинского межрайонного прокурора Омской области Алексей Дозоров. Обстоятельствам ДТП дадут уголовно-правовую оценку.

Напомним, что авария произошла сегодня утром, 9 июня. Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров, все они были полицейскими из Томской области. Еще один пассажир автомобиля выжил, его госпитализировали.

#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Прокуратура Омской области#Вероника Жукова#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области
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