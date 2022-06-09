Омская прокуратура заинтересовалась ДТП с гибелью трех полицейских

Напомним, что авария произошла сегодня утром, 9 июня. Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров, все они были полицейскими из Томской области. Еще один пассажир автомобиля выжил, его госпитализировали.