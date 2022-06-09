Омск — исторический, культурный, торговый и экономический центр Сибири. Датой его основания считается 1716 год, когда сподвижником Петра I, полковником Иваном Бухгольцем, была заложена крепость в устье реки Омь — она и дала название новому городу.
Изначально, как и многие сибирские города, Омск был застроен исключительно деревянными домами и зданиями, однако все это уничтожил масштабный пожар в 20-х годах XIX века. А спустя десятилетие был утвержден новый генплан города Омска с каменной застройкой, широкими улицами и упорядоченными кварталами. Сегодня мы видим современную и усовершенствованную версию того самого Омска, спроектированного шотландским архитектором Вильямом Гесте.
Уже в конце XIX века Омск превращается в крупнейший центр Западной Сибири. И способствует этому строительство транспортных магистралей, которые отныне связывают Омск с важнейшими городами Российской империи. До 20-х годов XX столетия Омск оставался культурным и образовательным центром Сибири — здесь были литературные кружки и салоны, работали крупные редакции. Потом эти полномочия перешли к Новосибирску.
В годы революции Омск находился в центре политической жизни России. Здесь располагалась резиденция Временного Сибирского правительства, Временного Всероссийского правительства, правительство адмирала А. В. Колчака. То есть долгое время Омск был столицей белого движения. И только в 1920 году здесь окончательно была установлена советская власть.
Город Омск в XXI веке — это динамично развивающийся мегаполис, численность населения которого уже перевалила за 1,1 миллиона и продолжает расти. Это административный центр Омской области, поэтому именно здесь сосредоточены все важнейшие государственные объекты, учреждения образования, культуры, торговые объекты. В городе более 15 вузов, более 10 театров, более 15 кинотеатров, а также ряд музеев, галерей, выставочных залов, развлекательных центров.
Омск — индустриальный регион, и в самой областной столице тоже расположены десятки промышленных предприятий, таких как: Омский завод гражданской авиации, ОАО «Омскмашина», ОАО «Омский каучук», Автогенный завод, ОАО «Газпромнефть Омский НПЗ», Омский завод полипропилена и многие другие.
Как ни странно, но Омск входит в топ-3 городов России с большим количеством солнечных дней. Многолетние метеорологические исследования доказывают, что из 365 дней в году без солнца омичи проводят всего 57. То есть 300 дней в году в городе Омске светит солнце! Это, конечно, очень много. Но нельзя забывать о том, что регион сибирский. И морозы тут тоже привычное явление. Причем очень крепкие и устойчивые.
А вот летом здесь, наоборот, довольно жарко. Для Омского региона характерны суховеи – сухие, горячие ветра, которые часто становятся причинами лесных пожаров. Весна, как правило, солнечная и ветреная. А осень по обыкновению сухая и теплая.
Экологию Омска нельзя назвать идеальной в силу индустриализации региона и сосредоточения тут крупных промышленных предприятий. Город страдает от загрязнения воздуха и воды, пыли, проблем с озеленением. Активисты бьют тревогу, ведь город находится на предпоследнем месте в рейтинге по экологии. Хуже обстоит ситуация только в Иркутской области. Правительство региона уже включило экологический вопрос в актуальную повестку дня. В частности, первым делом будут установлены датчики выбросов на трубах промышленных предприятий области.
Какая в Омске погода? Этим вопросом часто задаются многие гости города накануне посещения. Коренные омичи советуют запомнить: зимой тут солнечно и морозно, а летом – жарко и сухо.
Так, средняя температура в Омске зимой – минус 19 градусов. Но в определенные периоды она может опуститься и до минус 45! Летом температура воздуха может прогреться до плюс 30 - 35 градусов.
Ну а весной, как правило, температура прогревается днем до плюс 8 градусов. Вечером падает до плюс пяти. Осенью дневная температура около плюс 7 градусов, а вечером - до плюс трех.
Омск является административным центром региона, а потому это самый развитый, густонаселенный и благоустроенный город в области. Первое, что важно в большом городе, — это дороги и общественный транспорт. В Омске нет сложных транспортных развязок, в городе всего несколько крупных магистралей, по которым и движется основной транспортный поток. Это улицы Гагарина, 70 лет Октября, проспект Мира и др.
Как утверждают омичи, проблема пробок существует и плохо решается. Ожидается, что в обозримом будущем в городе наконец достроят и откроют метрополитен. Пока же пассажиров перевозят автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки.
Социальная инфраструктура Омска представлена во всем разнообразии. В городе 98 общеобразовательных школ, 19 гимназий, 13 лицеев. Выпускники школ имеют возможность учиться в родном городе, никуда не уезжая, — открыты 23 высших учебных заведения, среди которых есть и престижные, куда поступают из других регионов. К примеру, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омский госуниверситет имени Достоевского, Омский государственный медицинский университет и другие.
Медицинскую помощь в столице региона можно получить в 25 больницах и клиниках. Также в Омске широко представлены масштабные частные клиники с полным спектром диагностических услуг.
Культурная жизнь Омска протекает в умеренном темпе. Здесь более 14 театров и свыше 20 музеев. В городе есть ряд гостиниц, ночных клубов, десятки ресторанов и кафе.
В городе 5 административных единиц — районов: Ленинский, Центральный, Советский, Кировский, Октябрьский. Располагаются по обе стороны от реки Иртыш.
Наиболее дорогостоящими считаются квартиры в домах и жилых комплексах, стоящих вдоль центральных транспортных магистралей. Преимущественно престижная недвижимость находится на левом берегу. Наиболее непривлекательными и даже опасными с точки зрения криминала районами считаются Порт-Артур (Советский район), Старый Кировск.
В Омске все еще много старой советской застройки — более 600 хрущевок. В основном они расположены в городке Нефтяников. В последнее время город застраивается современными ЖК, которые славятся улучшенной планировкой и повышенным уровнем комфорта.
Кировский округ Омска расположен на левом берегу Иртыша. Это старейший из городских районов, он плотно застроен и густонаселен.
В Кировске проживает около 260 тысяч семей, поэтому социальная инфраструктура здесь представлена в полном объеме: школы и гимназии, больницы, магазины, бытовые услуги и пр. Несмотря на довольно плотную заселенность, в Кировске до сих пор активно идет жилищное строительство.
Не так давно тут появились новые микрорайоны: Кузьминки, Рябиновка и Прибрежный. В регионе активно реализуется программа благоустройства дворовых территорий — идет строительство детских площадок, аттракционов, обустраивается придомовая территория, прокладываются дороги.
Также создаются скверы и парки, возводятся объекты для спортивного досуга. К примеру, ожидается открытие ледового дворца «Омск-Арена».
В Кировском районе хорошо налажена транспортная инфраструктура. Отсюда можно добраться до любого района Омска. Маршруты проложены именно с учетом доступности всех основных городских локаций — муниципальных органов, больниц, школ, вузов, предприятий, торговых и развлекательных центров и пр. На правый берег общественный транспорт ходит через специальный мост.
Пассажиров перевозят в основном автобусы, редко троллейбусы и маршрутки. Есть государственный и коммерческий транспорт. Параллельно с усовершенствованием маршрутной сети ведется благоустройство дорог. Так, недавно в Кировском районе начали строить дорогу на улице Лисицкого. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Кировском округе расположено более 70 промышленных объектов (в основном это предприятия пищевой промышленности), из-за чего район считается не самым благоприятным в плане экологии.
Так, к примеру, сильно загрязнена вода в левобережной части Иртыша. По большей части река страдает от вредных химических выбросов от расположенных вблизи промышленных предприятий.
Кроме того, жители Кировского района страдают от выбросов в атмосферу крупных омских предприятий, находящихся на правом берегу реки Иртыш. Дело в том, что в Кировске плотная многоэтажная застройка, и облако дыма над ней рассеивается гораздо медленнее, чем над частным сектором.
Относительно чистой в плане экологии остается северная часть района вблизи лесопарковых зон. Горожане предпочитают селиться именно на этих участках.
Кировск, несмотря на его плохую экологию, все же пользуется спросом, когда речь заходит о рынке недвижимости. Район входит в тройку наиболее востребованных у покупателей квартир.
Старый жилой фонд, застройка преимущественно 60-80-х годов, расположение в южной части округа. Это серые бетонные пятиэтажки, в которых однокомнатную квартиру можно купить за 1,5-2 миллиона рублей.
Ну, а в новых микрорайонах, которые только строятся, но уже располагают жилым фондом вторичных квартир (к примеру, Прибрежный), ту же однушку можно приобрести уже за 3,5-4 миллиона рублей. А трехкомнатные апартаменты будут стоить около 11 миллионов рублей. Дома и коттеджи в Кировском районе Омска можно приобрести за сумму в диапазоне от 1,5 до 17 миллионов рублей.
Ленинский округ расположен в южной и юго-западной части Омска, на правой стороне Иртыша. Это старейший район города и самый масштабный — его населяют свыше 200 тысяч человек. Застройка Ленинского района производилась преимущественно в советскую эпоху.
Один из главных объектов — это железнодорожный вокзал и вся связанная с ним инфраструктура: локомотивная база, ремонтные мастерские, путейные службы, билетные кассы, гостиницы и многое другое. Также на этой территории находится Омский речной порт и такие крупные предприятия, как ПО «Иртыш», Конструкторское бюро транспортного машиностроения и пр.
Жилищный фонд района в основном составляет частный сектор, который продолжает расширяться. Но в последнее время широко ведется и строительство многоэтажных новостроек.
У Ленинского района прекрасная транспортная доступность. Омский вокзал является конечной точкой для многих маршрутов общественного транспорта. Добраться сюда легко можно из любой точки города, так же как и уехать отсюда в другие районы. Это очень удобно, поскольку именно Ленинский район является средоточием множества различных предприятий и организаций. Люди ежедневно спешат сюда на работу, на учебу, на службу.
Трамваи, автобусы и маршрутки курсируют согласно расписанию, иногда в часы пик бывают небольшие задержки, как и в целом по городу. Район славится своими хорошими и ровными дорогами — администрация округа своевременно ремонтирует дорожное полотно, проводит работы по благоустройству тротуаров, замене светофоров, нанесению дорожной разметки и пр.
Экологи ставят Ленинскому округу оценку «удовлетворительно». Жители района периодически жалуются на вредные выбросы в атмосферу. Так, передвижные эколаборатории Омска не так давно зафиксировали в атмосфере повышенное содержание стирола и фенола.
Район богат крупными промышленными предприятиями — здесь расположено ПО «Иртыш» (производство теле- и радиоаппаратуры), включающее в себя сразу несколько заводов, также тут расположен вокзал и крупные транспортные узлы. Все это не содействует очищению воздуха, напротив, загрязняет его все больше.
Выбросы от автомобильного транспорта в Ленинском районе тоже довольно интенсивны и составляют весомый процент от общей загрязненности воздуха в Омске. Это объясняется тем, что в округе большая концентрация дорог, автострад, мостов и магистралей.
Согласно сведениям официального городского портала Омска, жилищный фонд Ленинского района — 15 тысяч домов. И большая часть этого количества расположена в частном секторе, который продолжает застраиваться. Ежегодно на территории Ленинского округа вводится в эксплуатацию не менее 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.
Наиболее престижным местом для проживания считается район от железнодорожного вокзала до городского цирка. Здесь расположено очень много магазинов, торговых центров, частных клиник. Много транспорта, район довольно благоустроен. Так, однокомнатную квартиру в районе вокзала можно приобрести за 2,7–2,9 миллиона рублей. Трехкомнатную квартиру — от 3,5 до 5,5 миллиона рублей.
Октябрьский — самый маленький по площади административный округ из пяти представленных. Он занимает территорию в правобережной части города. В этом районе расположен известный на весь регион Сибирский университет физкультуры и спорта.
Основу экономической жизни округа составляют многочисленные промышленные предприятия. Так, в Октябрьском районе расположены ПО «Полет», АО «Омскмашина», ООО «Омсктехуглерод», Автогенный завод, Омское моторостроительное объединение имени Баранова и многие другие.
Жилая часть округа — это микрорайоны, которые возводились еще в советское время, чтобы обеспечить жильем сотрудников мощнейших гигантов — завода «Полет» и ПО имени Баранова. Заселенная часть района благоустроена: ДОУ, школы, колледжи, поликлиники, спорткомплексы, парки, торговые центры.
Культурная жизнь представлена театрами — крупнейший из которых Омский драмтеатр «Галерка».
Еще в советскую эпоху всерьез обсуждался вопрос о подведении ветки метро к Октябрьскому району, чтобы поток заводчан мог спокойно добираться сюда с левого берега. Но мечта о метрополитене для омичей пока так и остается мечтой.
Пока же с перевозками вынуждены справляться муниципальные и частные автобусы, а также маршрутки. Конечно, перебои, пробки и задержки имеются, в связи с чем городские власти разрабатывают новые маршруты, которые бы облегчили жизнь пассажирам.
Так, недавно был пущен новый автобусный маршрут, который свяжет городок Нефтяников с Октябрьским районом. Что касается дорог, то в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в округе ремонтируются тысячи километров дорожного полотна, ведется ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и пр.
Как и все правобережные районы, которые фактически объединяются в огромную промзону, Октябрьский округ не может похвастаться даже удовлетворительной экологией. Десятки расположенных тут заводов ежедневно совершают вредные выбросы в атмосферу, что крайне неблагоприятно сказывается на здоровье омичей, живущих в близлежащих районах.
Округ отмечен в медицинской статистике как антилидер в списке заболеваний органов дыхания у детей, пищеварительной системы и других. Именно жители Кировского и Октябрьского районов Омска чаще жалуются на головные боли и сообщают о стойком запахе газа. Передвижные лаборатории регулярно фиксируют тут повышенные концентрации стирола и фенола. Так, в апреле эти показатели превысили норму в 3 и 4 раза соответственно.
Особенно плачевная экологическая ситуация сложилась на окраинах Октябрьского округа, где люди вынуждены дышать выбросами от местной ТЭЦ. Поэтому приезжим коренные омичи советуют приобретать недвижимость ближе к центру, например к улице Богдана Хмельницкого.
В целом жилищный фонд округа составляют более 950 многоквартирных домов и свыше 2 800 частных домов. Многоквартирные дома — это преимущественно хрущевки старого образца. Однако сегодня они активно облагораживаются благодаря новым муниципальным программам — власти строят детские площадки, озеленяют территории, строят необходимую инфраструктуру, производят ремонт коммунальных сетей. Самую дешевую однушку в округе можно найти даже за 900 тысяч рублей, а с улучшенной планировкой — в районе 3 миллионов.
Советский округ Омска расположен на правом берегу Иртыша. Это промышленный центр города. Более 60% его территории занято под крупные промышленные предприятия, в числе которых Омский нефтеперерабатывающий завод, АО «Группа предприятий «Титан», завод по производству полипропилена (ООО «Полиом») и многие другие.
Рядом с производственными предприятиями постепенно строились и возникали жилые микрорайоны для заводчан. Так, появились городок Нефтяников, городок Водников, поселок Юбилейный и пр. Соответственно, прирастала и инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, больницы, магазины, пункты бытовых услуг и пр.
В Советском районе 5 высших учебных заведений, множество организаций, офисных зданий, бизнес-центров. Район довольно многолюдный и шумный, здесь хорошо ходит транспорт.
У Советского района очень хорошая транспортная доступность. Налажено множество автобусных маршрутов, связывающих округ с другими локациями города, в частности с левым берегом, откуда в Советский приезжает множество омичей.
Большая часть из них — это сотрудники полимерного и нефтеперерабатывающих заводов, а также студенты расположенных тут вузов — Омского политехнического института, Аграрного института, Омской государственной медицинской академии и других.
Дороги в Советском округе считаются образцовыми — это широкие ровные улицы, которые разделяют промзону и жилые микрорайоны. У больших магистралей есть дублеры, везде имеются сквозные проезды. Также курсирует много маршруток, в том числе и частных. Тротуары благоустроены, расчерчено много велодорожек.
Тот факт, что в этом округе расположены Омский нефтеперерабатывающий завод, завод полимеров и другие предприятия химической промышленности, уже говорит о том, что о чистоте воздуха и воды можно забыть. Так, в 2020 году было установлено, что вредные выбросы в Советском районе в несколько раз превышают допустимую концентрацию: оксида азота — в 7,05, оксида углерода — в 1,5 раза и т. д.
Округ действительно занимает первую строчку в рейтинге экологически неблагоприятных.
Кроме промышленных выбросов, жители страдают и от неблагоприятного воздействия крупнейшего в регионе мусорного полигона, который власти никак не могут рекультивировать. Как результат — Советский район лидирует в списках по количеству пациентов, которые страдают от онкологии и заболеваний органов дыхания.
Как уже было отмечено, более двух третей территории округа занимает промзона и только треть — жилые микрорайоны и кварталы. По информации официального портала омской администрации, в округе построено 1420 многоквартирных домов и 3260 частных домов. В основном преобладают дома советской застройки 60-70-х годов, так называемые хрущевки.
Несмотря на плохую экологию, район активно застраивается. Так, возводятся многоквартирные жилые комплексы по улицам Красный путь, Пригородная и др.
Впрочем, спрос на квартиры, опять же из-за экологии, не столь высок, как, к примеру, в Кировском или Ленинском районах. Так, однокомнатную квартиру в городке Нефтяников можно приобрести за сумму от 1,5 до 2,6 миллиона рублей. Трехкомнатную квартиру в этом же районе продают за 4 миллиона рублей.
Центральный округ Омска — это средоточие административной, политической, экономической и социальной жизни города. Здесь расположены правительственные здания, муниципальные службы, комитеты и общественные объединения. Это очень живописный район, граничащий на западе с рекой Иртыш. Здесь много красивых площадей, скверов, бульваров, парковых зон.
В Центральном округе города жилой сектор представлен довольно масштабно. Здесь проживает более 270 тысяч человек — это больше, чем в других округах Омска. Соответственно, здесь очень развита инфраструктура.
В центральном районе расположены более 40 медицинских учреждений, столько же детских садов, более 30 школ и высших учебных заведений. Также строительство социальных объектов продолжается, появляются спорткомплексы, выставочные залы и пр.
Практически все маршруты общественного транспорта Омска проходят через Центральный округ, где располагаются многие министерства, ведомства, управления и прочие инстанции. Обилие автобусов, маршруток, такси, а также личного транспорта горожан часто провоцирует пробки в центре.
Но с этим ничего не поделать — разгрузить поток автомашин, которых с каждым годом становится все больше, можно, только полностью пересмотрев дорожную политику города и организовав строительство дополнительных транспортных развязок, мостов, эстакад. Но больше всего в этой ситуации помогло бы метро, строительство которого все откладывается на неопределенное время.
Пока же жители Центрального округа, а также те, кто спешит сюда по долгу службы или учебы, страдают от загруженности дорог в часы пик.
Несмотря на то, что объекты промышленности и производства практически не представлены на территории округа, его нельзя назвать благоприятным в плане экологии. На северо-западе центр граничит с Советским округом, а на юго-востоке — с Октябрьским.
Эти районы, как уже отмечено выше, находятся в топе самых загрязненных. Очень часто оттуда идет облако вредных выбросов или газов. Порой его можно даже увидеть воочию — оно плотной серой дымкой висит над территорией Центрального округа.
Жители района то и дело жалуются на следы сажи и копоти, на резкие химические запахи в атмосфере. К тому же огромное количество машин, снующих по центральным улицам, приводит к сильной загазованности. Добавляет негатива и присутствие большого мусорного полигона на окраине округа.
Центральный район во всех городах считается особенно привлекательным местом для проживания. Здесь вся транспортная развязка, крупные муниципальные, культурные и социальные объекты, торговые и развлекательные центры, комплексы.
В Омске тоже район центра считается наиболее престижным, а потому дорогостоящим в плане жилья. Однокомнатная квартира тут будет стоить от 2,5 миллиона рублей. Цены за трехкомнатные апартаменты сильно разнятся: от 3,5 — 5 миллиона до 8 — 9 миллиона рублей. Все зависит от площади квартиры и от степени ее благоустройства.
По данным городского портала Омска, жилой фонд Центрального округа составляют 1632 многоквартирных дома. Есть на территории района и частный сектор, но он небольшой — всего 18 тысяч домов. Недорогая недвижимость сосредоточена на окраине округа. Это поселок Амурский и другие локации.
Обилие промышленных предприятий в Омске красноречиво говорит о том, что региону не грозит безработица, и проблем с нехваткой рабочих мест здесь просто не существует. Так ли это на самом деле?
В апреле местные порталы и паблики в «Телеграме» опубликовали тревожную новость — работы в Омске все меньше, начала расти безработица. Омские службы занятости действительно зафиксировали рост числа безработных граждан на 0,5%. В данный момент в Омске числятся безработными более 2,5 тысячи человек.
Одновременно с этим уменьшилось число предложений о работе на порталах с вакансиями. Оно снизилось до уровня начала 2020 года, когда был объявлен тотальный локдаун в связи с пандемией коронавируса.
Можно предположить, что новый виток безработицы в Омске связан с нынешними санкциями в отношении России, с закрытием магазинов западных брендов, которые ушли с российского рынка, с сокращением производств и прочими аналогичными причинами.
Согласно сведениям портала hh.ru, в Омске наиболее тяжело в плане трудоустройства сейчас государственным служащим, педагогам, недавним выпускникам вузов, то есть специалистам без опыта работы, студентам и пр. При этом высокая востребованность отмечается в сфере медицины — требуются как кадры высшей квалификации, так и медперсонал, в сфере промышленности — инженеры, программисты, технологи, экономисты, бухгалтеры.
В Омске, где функционирует более 150 крупных промышленных предприятий, практически не падает спрос на рабочие специальности и узкие специализации: комплектовщики, наладчики, аппаратчики, снабженцы, электрогазосварщики, мастера производственных участков, слесари, механики, токари, операторы-контролеры и многие другие.
Омск — это центр химической и нефтехимической, топливной и пищевой промышленности, машиностроения, радиоэлектроники и других отраслей. Здесь расположены десятки предприятий полного производственного цикла, многие из которых являются крупнейшими в масштабах страны.
Так, флагманом омской промышленности является АО «Газпромнефть — Омский НПЗ». Предприятие является одним из крупнейших во всей России, оно производит до 22 млн тонн нефти в год. Завод не раз становился лидером по объемам нефтепереработки в масштабе России и всего СНГ. Предприятие — настоящий гигант и обеспечивает тысячи рабочих мест в регионе.
Также в сфере нефтехимии лидируют завод «Полиом», который является одним из крупнейших в стране производителей полипропилена (180 тысяч тонн в год), и ОАО «Омский каучук», выпускающий десятки видов нефтехимической продукции (латексы, каучук, этилацетат и многое другое).
В числе крупных машиностроительных предприятий нельзя не упомянуть завод «Полет» и филиал Омского моторостроительного объединения имени П. Баранова, которые производят комплектующие для авиационной техники.
ПО «Иртыш», входящее в Омский НИИ приборостроения, специализируется на выпуске комплектующих для приборов связи. ПО «Сатурн» производит аппаратуру для оборонной промышленности, в частности ракетных комплексов ПВО.
Среди важных предприятий пищевой промышленности следует назвать Омский филиал АО «АБ ИнБев Эфес» — пивоваренный завод, который считается одним из крупнейших производителей пива в Европе, а также Омскую макаронную фабрику, ОАО «Сладонеж» — крупнейшего производителя кондитерских изделий. Омский сыр от компании «Ястро» славится своим качеством по всей России.
Система образования Омской области признана Рособрнадзором одной из самых эффективных в стране. Регион попал на 11 строчку рейтинга среди 85 субъектов РФ.
В городе действительно очень разветвленная система образования: десятки школ, вузов, колледжей, причем не только государственных, но и коммерческих, платная и бюджетная система приема — все это дает возможность получать образование всем желающим исходя из их возможностей. Многочисленные выпускники омских вузов являются востребованными специалистами по всей России — и этот факт тоже говорит в пользу эффективности омского образования.
Поступать в Омск едут не только со всех уголков региона, но и из других городов России и даже из-за рубежа. В столице области — более 20 вузов, многие из которых являются старейшими и уникальными, славятся давними традициями обучения и знаменитыми выпускниками.
Наиболее рейтинговыми вузами Омска считаются: Омский государственный медицинский университет, который вот уже более ста лет обучает студентов важнейшей профессии; Омский государственный технический университет, в котором ребята получают образование по 92 актуальным специальностям; Омский государственный аграрный университет, который является не просто вузом, а огромным научным центром.
В числе уникальных можно назвать Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, взрастивший многих российских чемпионов и мастеров спорта.
В Омске насчитывается более 45 различных ссузов — среднеспециальных учебных заведений. В их число входят колледжи, техникумы, училища, куда школьники поступают после 9 класса, чтобы получить желаемую специальность.
Стоит отметить, что многие крупные вузы в Омске имеют в своем составе и колледжи. Так, к примеру, свой техникум есть у Омского государственного университета путей сообщения. Колледжи имеются и при Аграрном университете, и при Омской медицинской академии, и при педагогическом университете (ОмГПУ), и при Сибирском университете физической культуры и спорта.
Таким образом, выпустившись из колледжа, молодой специалист может продолжить образование в вузе. Также с учетом того, что Омск — промышленный город с обилием производства, в городе много учебных заведений, выпускающих специалистов рабочих профессий.
Система среднего образования Омска включает в себя 152 учебных заведения. Из них 98 общеобразовательных школ, 13 лицеев, 19 гимназий, а также школы-интернаты, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр. Таким образом, для всех детей с учетом их возможностей и особенностей здоровья обеспечен равный доступ к получению знаний.
Во всех школах Омска обучение ведется по федеральным образовательным программам. Кроме того, ряд школ при наличии отдельной лицензии организует секции дополнительного образования.
Ежегодно заведения проводят десятки олимпиад и других мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Наиболее одаренные ребята получают денежные премии, поощряются поездками, материальными призами и получают баллы при поступлении в колледж или вуз.
Согласно сведениям городского портала Омска, в городе действуют 232 государственных дошкольных учреждения. ДОУ во всех пяти административных районах расположены равномерно, но все равно наблюдается их нехватка. Сообщается, что на 100 мест в детсадах приходится 112 воспитанников.
Население города стремительно растет, требуется расширение социальной инфраструктуры Омска. Особенно нехватка детских садов ощущается в новых микрорайонах. Впрочем, власти делают все возможное, чтобы восполнить эти пробелы. Так, в текущем году к открытию запланированы 6 детских садов в Омске.
Также в Омске расположено более 60 частных детских домов. Цены на данный вид услуг варьируются от 10 до 30 тысяч в месяц. В центре цены чуть выше, на окраинах города можно найти более дешевые услуги.
Дополнительное образование в Омске также широко представлено различными секциями, кружками, студиями, школами. Прежде всего ведется активная пропаганда занятий спортом — для будущих чемпионов строятся целые спорткомплексы, в которых действуют различные секции.
Также активно представлено творческое направление — в Омске открыты театральные кружки и студии, школы моделей, курсы по фотографии, компьютерному дизайну, кулинарии и прочим увлечениям. Чаще всего они являются частными, но есть и государственные проекты.
Так, в Омске был сооружен детский технопарк «Кванториум», в котором дети разных возрастов могут попробовать себя в качестве юных инженеров и изобретателей. Здесь находятся мини-лаборатории, студии. Ребята учатся и развиваются под присмотром молодых наставников и педагогов.
Омск — крупный региональный центр. Жители получают все виды медицинской помощи. В Омске более 20 городских больниц и поликлиник, более 10 детских больниц, ряд роддомов. В столице региона открыты крупнейшие специализированные медцентры: кардиологический, психиатрический, онкологический, наркологический диспансеры, а также офтальмологическая больница, Центр крови, Центр медицинской реабилитации и многие другие.
Также широко представлена сеть частных медицинских клиник. Наиболее известные из них — «Евромед», «Доктор САШ», «Арт Мед», «Академия здоровья».
Как правило, омичи стараются получить медицинскую помощь по полису ОМС. Для этого граждане записываются на прием в поликлинику, и лечащий врач выписывает направление на диагностику или консультацию в профильном центре.
В городе-миллионнике нагрузка на систему здравоохранения довольно высокая. Часто приходится очень долго ждать талонов на запись, что вызывает недовольство граждан, жалобы на горячую линию и т. д. Особенно часто можно услышать жалобы на нехватку узких специалистов. И такая проблема в регионе действительно существует.
Еще одна проблема — нехватка необходимого диагностического оборудования. Живущим на окраинах горожанам приходится ездить в крупные центральные клиники или частные медицинские центры, чтобы пройти то или иное обследование.
Вокруг Омска расположено множество санаториев и здравниц, в которых можно и отдохнуть, и получить профилактическое лечение.
Так, в санаторий «Железнодорожник» едут пациенты с нарушениями обмена веществ, заболеваниями органов дыхания. В санатории «Колос» отдыхают омичи, страдающие от проблем с органами пищеварения, с нервной системой. В санатории «Оазис» лечат болезни уха, горла, носа, костно-мышечную систему, кожные заболевания, а санатории «Рассвет» специализируется на лечении заболеваний системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, а также эндокринной и мочеполовой систем.
В здравницах имеются все удобства, просторные комфортные номера с санузлом и душевой кабиной, четырех- или пятиразовое питание. Для пациентов индивидуально расписан весь комплекс оздоровительных и профилактических процедур. Во многих санаториях представлена культурно-развлекательная программа.
Альтернатива лечению в госклиниках — частная медицина. В Омске эта ниша представлена очень широко: в городе десятки коммерческих медицинских учреждений, предлагающих гражданам свои услуги по лечению и диагностике.
Как отмечается, наиболее высоким спросом пользуются частные стоматологические клиники, а также клиники косметологии и эстетической медицины. Также актуальны услуги по диагностике.
Среди частных медцентров давно и плодотворно на рынке Омска работают сеть «Евромед», многопрофильный центр «Ультрамед», «Доктор САШ», Центральная клиническая больница. В Омске также функционирует частный детский медцентр «До 16-ти». Сервис в коммерческих клиниках налажен, жалоб от населения на услуги клиник, согласно статистике, поступает довольно мало.
Город Омск по праву называется культурной столицей региона. В городе сосредоточены десятки музеев, театров, кинотеатров, выставочных залов, галерей, концертных залов, развлекательных центров, клубов и пр. То есть отдыхать и развлекаться омичи любят и умеют. На местных стадионах часто проходит гастроли российских и зарубежных звезд.
Кроме того, в Омске расположено много достопримечательностей — исторических памятников, архитектурных шедевров, необычных арт-объектов и инсталляций. У гидов всегда наготове интересные туристические маршруты по старинному городу.
Омск сравнительно молодой город, его история насчитывает всего три столетия. Несмотря на это, город сохранил исторический дух, здесь много памятников, старинной архитектуры, которая возводилась в XIX веке и начале XX века.
К таким достопримечательностям Омска можно отнести особняк купца Батюшкова (дом Колчака), здание пожарной каланчи, Тарские ворота, местные монастыри и храмы и многое другое.
В Омске также много мемориалов советской эпохи, особенно посвященных Великой Отечественной войне. А еще город знаменит современной скульптурой — так, символами Омска стали памятник сантехнику Степанычу, городовому, влюбленным и пр.
В столице региона открыто более десяти театров — для взрослых и для детей. Старейшим является Омский академический театр драмы, на сцене которого ставят как классиков, так и современников. Более новаторский взгляд на драматическое искусство у омского камерного «Пятого театра» и городского драмтеатра «Галерка».
Классическое искусство оперы и балета представлено в Омском государственном музыкальном театре. Новое поколение посещает Театр для детей и молодежи. Также для них работает Театр куклы, актера, маски «Арлекин».
В городе множество современных кинотеатров — «Галактика», «Атриум-кино», «Вавилон». Это современные комфортные кинозалы на десятки зрителей с обилием технических спецэффектов.
Музеи Омска напоминают о славном прошлом города. К примеру, здесь когда-то жил, находясь в ссылке, Федор Михайлович Достоевский. Об этом трудном периоде жизни выдающегося писателя повествует экспозиция литературного музея в честь классика.
Очень богат своими экспонатами Музейный комплекс воинской славы. Для поклонников художественного творчества открыт Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Ценители фольклора оценят Музей городского быта. Также в Омске расположены выставочные площадки, галереи, планетарий, множество культурных центров.
Омск, несмотря на проблематичную экологию вследствие негативного влияния расположенного в регионе промышленного комплекса, очень зеленый и цветущий город.
Как только наступает весна, Омск преображается: аллеи, бульвары, скверы, сады, парки — все зацветает, зеленеет листва, воздух становится свежее и чище. В столице региона десятки крупных парков культуры и отдыха — «Советский», имени 30 лет ВЛКСМ, имени 300-летия Омска и многие другие.
Это очень красивые и благоустроенные места, здесь есть искусственные водоемы, разбиты цветники, расчерчены велосипедные дорожки и пешеходные зоны, построены беседки, спортивные и детские площадки. Также в Омске действует крупный зоопарк, есть несколько прекрасно оборудованных городских пляжей.
Индустрия развлечений в Омске представлена довольно широко. В основном это частные коммерческие центры и заведения. Особенно большим спросом пользуются семейные развлекательные центры, куда можно прийти большой компанией на целый день и отлично провести время.
К примеру, крупный центр развлечений «Европарк». Здесь посетителей ждет обилие детских аттракционов, кафе, бутиков, кинозал, боулинг-клуб, театрализованные представления, аниматоры и многое другое. Или «Сафариленд», где можно устроить праздник для детей и взрослых — тут есть и хорошая кухня, и площадка для танцев, и аттракционы, и квесты.
В городе также действует много спортивных клубов, квест-румы, пейнтбол, бильярдные, центры водных развлечений и другие активности.
До Омска можно добраться железнодорожным транспортом, самолетом или автобусом. Самым удобным и востребованным у омичей видом транспорта для путешествий является самолет. При этом автобус, пожалуй, — это самый доступный по цене вид транспорта для междугороднего сообщения.
Кратчайший путь до города Омска — воздушный. К примеру, на самолете из Москвы в столицу Омского региона можно попасть за три часа полета. Из Санкт-Петербурга — за три часа 40 минут. Из южных регионов, к примеру, Краснодарского края, — почти за четыре часа без пересадок.
Альтернативой самолету остается железнодорожный транспорт. Добираясь из Москвы до Омска, придется преодолеть расстояние в 2 605 км — за 1 день 16 часов. Из Северной столицы добираться нужно чуть дольше — 1 день 22 часа. Из южных регионов ехать придется почти три дня.
Автобус — не самый популярный вид транспорта для междугороднего сообщения, но все же он востребован пассажирами в Омске как наиболее бюджетный. В этом случае на дорогу уходит практически столько же времени, сколько при поездке на поезде до Омска. Разница лишь в комфорте и условиях перевозки.