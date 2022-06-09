Омич Илья Бубнов официально стал замминистра в ДНР

Уроженец Омской области Илья Бубнов стал заместителем министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Распоряжение накануне, 8 июня, подписал на тот момент председатель правительства ДНР Александр Ананиченко.
«Принять на государственную службу Донецкой Народной Республики и назначить на должность государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики заместителя министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Бубнова Илью Александровича», — говорится в документе.
О новом замминистра ДНР известно, что в течение последних пяти лет Бубнов руководил региональным штабом Омского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».