Одному из участников ДТП с погибшими в Омской области полицейскими было 23 года

Страшное ДТП случилось в четверг, 9 июня, в 8 часов утра в Калачинском районе Омской области. По предварительной информации, водитель «Лады», в которой ехали трое полицейских, не справился с управлением, легковушку вынесло на встречную полосу — прямо под фуру.