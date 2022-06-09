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Одному из участников ДТП с погибшими в Омской области полицейскими было 23 года

Одному из участников ДТП с погибшими в Омской области полицейскими было 23 года

9 июня, 12:53
Фото: Город55
В страшном ДТП выжил только один человек.

Страшное ДТП случилось в четверг, 9 июня, в 8 часов утра в Калачинском районе Омской области. По предварительной информации, водитель «Лады», в которой ехали трое полицейских, не справился с управлением, легковушку вынесло на встречную полосу — прямо под фуру.

Как рассказали Городу55 с пресс-службе регионального СУ СК, в автомобиле в момент аварии находились мужчины 1984, 1983, 1994 и 1999 годов рождения — водитель, старший лейтенант и два капитана полиции.

В результате аварии выжил только один человек, находившийся в салоне авто. Мужчину с травмами увезли в Калачинскую ЦРБ. Сейчас устанавливают его личность.

Уже установлено, что полицейские возвращались в Томск после командировки транзитом через Омскую области.

 

#Омская область#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области
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