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На двух трассах в Омской области закрыли «белые пятна» в интернет-сети

На двух трассах в Омской области закрыли «белые пятна» в интернет-сети

9 июня, 11:03
МТС улучшила LTE вдоль трасс Омск-Русская поляна и Омск-Черлак. Абонентам стали доступны звонки и мобильный интернет на всем протяжении поездки.

Дополнительные базовые станции были установлены на участках со сложным рельефом. После проведенных работ автомобилистам и пассажирам стали доступны голосовые звонки и цифровые сервисы на всей протяженности автотрассы, что позволит обеспечить комфорт и безопасность поездок по региону.

Помимо этого, интернетом смогут пользоваться жители небольших населенных пунктов, находящихся вблизи автотрасс. Вдоль трассы Омск-Русская поляна базовые станции установлены в селе Солнечное и поселке городского типа Таврическое. На дороге Омск-Черлак вышки установлены рядом с поселком Речной и селом Татарка.

«В этом году мы активно инвестируем в улучшение качества связи в области, стремясь ликвидировать „белые пятна“ на автотрассах. Как водитель знаю, возможность воспользоваться подсказками навигатора, включить музыку или онлайн-гид в пути — бесценна. А для жителей придорожных сел и деревень наш интернет — возможность получить доступ к порталу госуслуг, онлайн-кинотеатрам и платформам для удаленной работы или учебы», — отметил директор компании МТС в Омской области Михаил Синюгин.

С начала 2022 года МТС запустила дополнительные базовые станции стандарта LTE на «омском» участке трассы Р-254 «Иртыш», а также улучшила связь для путешествующих в один из старейших городов Сибири — Тару.

 

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