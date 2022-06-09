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Москвичи выбрали название для площади рядом с американским посольством

9 июня, 16:42
На сайте мэра Москвы говорится о том, что граждане подобрали название для площади, которая находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в столице.

Следует отметить, что 278 684 человека высказали по этому поводу свое мнение. Голосование проводилось на mos.ru. В нем участвовали все зарегистрированные пользователи. Об этом пишет RT.

Название «Площадь Донецкой Народной Республики» набрало 44,69% голосов.

В случае если это название будет выбрано, то будет подобрана еще одна площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.

Отмечается, что 31,5% голосов набрало название «Площадь Защитников Донбасса». 8,33% голосов набрало наименование «Площадь Героя России Владимира Жоги». Остальные 15,4% жителей Москвы доверили решение специалистам.

Начало голосования пришлось на 30 мая. 

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