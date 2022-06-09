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Мэр Омска Шелест вошел в состав Совета Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов

Мэр Омска Шелест вошел в состав Совета Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов

9 июня, 11:59
Фото: мэрия Омска
Мэр вошел в состав Совета 28 созыва.

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом и коллегами из других городов работает на площадках Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов в Иркутске.

В списке обсуждаемых вопросов —  ситуация в местном самоуправлении России, изменения федерального законодательства относительно интересов муниципалитетов, жизнь крупных городов Сибири и Дальнего Востока в условиях новой экономической реальности и ряд других вопросов.

Со своими предложениями выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель аппарата комитета ГД ФС России по региональной политике и местному самоуправлению Игорь Бабичев, а также главы Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ. Помимо чиновников, свои мысли высказали эксперты, в том числе профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета, доктор географических наук Наталья Зубаревич.

Мэр Омска отметил, что город является членом АСДГ с 1989 года. С 9 июня 2022 года Сергей Шелест вошел в состав Совета АСДГ 28-го созыва. Главы нескольких городов Сибири и Дальнего Востока входят в состав Советов по местному самоуправлению при президенте РФ, председателе Госдумы, что позволяет доводить общие мнения муниципального сообщества до уровня государственной власти, добавил Шелест. 

#Общество#Новости#Омская область#Сергей шелест#Владимир Корбут#Мэрия#Мэр
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