Мэр Омска Шелест вошел в состав Совета Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов

Мэр Омска отметил, что город является членом АСДГ с 1989 года. С 9 июня 2022 года Сергей Шелест вошел в состав Совета АСДГ 28-го созыва. Главы нескольких городов Сибири и Дальнего Востока входят в состав Советов по местному самоуправлению при президенте РФ, председателе Госдумы, что позволяет доводить общие мнения муниципального сообщества до уровня государственной власти, добавил Шелест.