Мэр Омска Шелест вошел в состав Совета Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом и коллегами из других городов работает на площадках Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов в Иркутске.
В списке обсуждаемых вопросов — ситуация в местном самоуправлении России, изменения федерального законодательства относительно интересов муниципалитетов, жизнь крупных городов Сибири и Дальнего Востока в условиях новой экономической реальности и ряд других вопросов.
Со своими предложениями выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель аппарата комитета ГД ФС России по региональной политике и местному самоуправлению Игорь Бабичев, а также главы Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ. Помимо чиновников, свои мысли высказали эксперты, в том числе профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета, доктор географических наук Наталья Зубаревич.
Мэр Омска отметил, что город является членом АСДГ с 1989 года. С 9 июня 2022 года Сергей Шелест вошел в состав Совета АСДГ 28-го созыва. Главы нескольких городов Сибири и Дальнего Востока входят в состав Советов по местному самоуправлению при президенте РФ, председателе Госдумы, что позволяет доводить общие мнения муниципального сообщества до уровня государственной власти, добавил Шелест.