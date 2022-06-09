Литвиненко спрогнозировал результат перехода РФ на мобилизационную модель экономики

По мнению ректора горного университета, правительство должно предложить прозрачные и выгодные самому государству и бизнесу требования, а также установить надзор за их исполнением. При этом будут работать исключительно рыночные механизмы регулирования, без участия государства в производстве. Это даст возможность эффективно использовать сырьевые и интеллектуальные ресурсы для противодействия внешним угрозам. Об этом пишет rg.ru.