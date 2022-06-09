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Литвиненко спрогнозировал результат перехода РФ на мобилизационную модель экономики

Литвиненко спрогнозировал результат перехода РФ на мобилизационную модель экономики

9 июня, 17:48
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко считает важным избавиться от неактуальных принципов экономического либерализма в стране.

По его мнению, нужно перейти на мобилизационную модель развития экономики, в частности повысить роль госрегулирования в минерально-сырьевом секторе.

 

По мнению ректора горного университета, правительство должно предложить прозрачные и выгодные самому государству и бизнесу требования, а также установить надзор за их исполнением. При этом будут работать исключительно рыночные механизмы регулирования, без участия государства в производстве. Это даст возможность эффективно использовать сырьевые и интеллектуальные ресурсы для противодействия внешним угрозам. Об этом пишет rg.ru.

 

Литвиненко напомнил, что экспортер полезных ископаемых получает только до 20% от реальной стоимости добытых ресурсов, остальное зарабатывает производитель высокомаржинальной продукции. Ректор подчеркнул, что такое распределение доходов не соответствует интересам населения тех стран, которые поставляют минеральное сырье на глобальные рынки. Он имел в виду в том числе и Россию.

 

Литвиненко считает, что именно государство должно создавать в стране полноценные цепочки добавленной стоимости, которые включают весь технологический цикл, от добычи сырья до производства товаров. Для этого необходимо выработать инструментарий, способствующий созданию условий для ускоренного строительства профильных производств, мотивации бизнеса к развитию нефтегазохимии, а также повышению эффективности потребления ресурсов.

 

«В основе новой экономики должна лежать именно энергоресурсосберегающая стратегия, которая позволит в течение ближайших 2-3 лет повысить ВВП минимум в 2 раза», - заявил Литвиненко.

 

Он напомнил, что Россия вышла из затянувшегося экономического кризиса 90-х только после «антилиберального» решения  президента страны Владимира Путина о значительном повышении уровня государственного регулирования нефтегазового и горнодобывающего секторов. По мнению Литвиненко, переход экономики на мобилизационные рельсы позволит России профессионально заняться воспроизводством минерально-сырьевой базы, справиться со всеми вызовами современности и сохранить свою государственность.

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