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Готовимся к тропикам. 30-градусная жара обернется погодными сюрпризами для Омска

Готовимся к тропикам. 30-градусная жара обернется погодными сюрпризами для Омска

9 июня, 13:09
Фото: 1MI

В Омскую область вместе с дождями придет 30-градусная жара

Данные портала Ventusky.com*.

После похолодания в Омскую область приходит по-настоящему летняя жара. Однако июньская погода в этом году будет больше похожа на тропики: вместе с 30-градусной жарой в регионе будут лить дожди, а местами будут даже грозы. 

Такая погода ожидается уже сегодня, 9 июня. До самого вечера на большей части региона будет около +28 градусов жары, и в некоторых районах духота спровоцирует дожди. Они пройдут на севере и на юго-востоке региона. 

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На следующий день ситуация усугубится: в некоторых районах потеплеет вплоть до +32 градусов, и одновременно с этим местами пройдут дожди с грозами. Осадки в такую жару чреваты выпадением града, и потому омичам стоит подумать о безопасности их имущества и растений на приусадебных участках. Ветер при этом будет совсем слабый, со скоростью около 3 м/с. 

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В субботу, 11 июня, температура воздуха будет падать и установится на отметке около +25 градусов, по югу - около +28 градусов. И вместе с похолоданием по региону разгуляются дожди с грозами. Такая погода будет держаться в регионе вплоть до воскресенья.

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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#Город#Погода#Новости#Омская область#Осадки#Ольга Акамова
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