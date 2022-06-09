Готовимся к тропикам. 30-градусная жара обернется погодными сюрпризами для Омска

После похолодания в Омскую область приходит по-настоящему летняя жара. Однако июньская погода в этом году будет больше похожа на тропики: вместе с 30-градусной жарой в регионе будут лить дожди, а местами будут даже грозы.
Такая погода ожидается уже сегодня, 9 июня. До самого вечера на большей части региона будет около +28 градусов жары, и в некоторых районах духота спровоцирует дожди. Они пройдут на севере и на юго-востоке региона.
На следующий день ситуация усугубится: в некоторых районах потеплеет вплоть до +32 градусов, и одновременно с этим местами пройдут дожди с грозами. Осадки в такую жару чреваты выпадением града, и потому омичам стоит подумать о безопасности их имущества и растений на приусадебных участках. Ветер при этом будет совсем слабый, со скоростью около 3 м/с.
В субботу, 11 июня, температура воздуха будет падать и установится на отметке около +25 градусов, по югу - около +28 градусов. И вместе с похолоданием по региону разгуляются дожди с грозами. Такая погода будет держаться в регионе вплоть до воскресенья.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.