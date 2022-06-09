Готовимся к тропикам. 30-градусная жара обернется погодными сюрпризами для Омска

На следующий день ситуация усугубится: в некоторых районах потеплеет вплоть до +32 градусов, и одновременно с этим местами пройдут дожди с грозами. Осадки в такую жару чреваты выпадением града, и потому омичам стоит подумать о безопасности их имущества и растений на приусадебных участках. Ветер при этом будет совсем слабый, со скоростью около 3 м/с.