Глубокая проблема. В Омске обнаружили смертельно опасные водоемы

Жителям Октябрьского округа Омска рассказали о наиболее опасных водоемах, где чаще всего случаются трагедии и которые менее исследованы спасателями. Таких мест в округе 6, и каждое из них прославилось смертями на воде.
В мэрии Омска наиболее опасными назвали следующие водоемы:
Отмечается, что у каждого из этих водоемов установлены предупреждающие знаки и предупреждение о запрете купания. Спасатели регулярно проводят рейды, чтобы предупредить омичей об опасности купания в этих водоемах.
«Любого, кто захочет искупаться в данных водоемам, может подстерегать масса угроз и опасностей, вплоть до летального исхода. Граждане во время купания в запрещенных местах могут уйти в подводную яму, запутаться в водорослях, получить травму от затонувших и острых предметов на дне водоема, получить аллергию, кишечную инфекцию от промышленных или бытовых сбросов, заразиться паразитами, живущими в водоплавающих птицах, использующих водоемы. Кроме того, необходимо помнить, что в местах, где купание запрещено, отсутствуют посты спасателей, готовых оперативно оказать помощь, терпящим бедствие на воде» - подчеркнул исполняющий обязанности начальника отдела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Андрей Ильин.