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Глубокая проблема. В Омске обнаружили смертельно опасные водоемы

Глубокая проблема. В Омске обнаружили смертельно опасные водоемы

9 июня, 14:12
Фото: 1MI

Омичей предупредили об опасных водоемах

Водоемы в Октябрьском округе Омска.

Жителям Октябрьского округа Омска рассказали о наиболее опасных водоемах, где чаще всего случаются трагедии и которые менее исследованы спасателями. Таких мест в округе 6, и каждое из них прославилось смертями на воде.

В мэрии Омска наиболее опасными назвали следующие водоемы:

admomsk.ru

Отмечается, что у каждого из этих водоемов установлены предупреждающие знаки и предупреждение о запрете купания. Спасатели регулярно проводят рейды, чтобы предупредить омичей об опасности купания в этих водоемах.

«Любого, кто захочет искупаться в данных водоемам, может подстерегать масса угроз и опасностей, вплоть до летального исхода. Граждане во время купания в запрещенных местах могут уйти в подводную яму, запутаться в водорослях, получить травму от затонувших и острых предметов на дне водоема, получить аллергию, кишечную инфекцию от промышленных или бытовых сбросов, заразиться паразитами, живущими в водоплавающих птицах, использующих водоемы. Кроме того, необходимо помнить, что в местах, где купание запрещено, отсутствуют посты спасателей, готовых оперативно оказать помощь, терпящим бедствие на воде» - подчеркнул исполняющий обязанности начальника отдела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Андрей Ильин.
#Город#Новости#Омск#Водоемы#Ольга Акамова
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