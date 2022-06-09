Дышать опасно. Выяснилось, какие ядовитые вещества нашли в омском воздухе в мае

В Обь-Иртышском УГМС представили отчет о выбросах в воздухе над Омском в мае 2022 года. Оказалось, что омичи дышали как минимум тремя опасными веществами, в том числе пыль. Выбросы зафиксировали в четырех районах города.
Отмечается, что в мае 2022 года отбор проб атмосферного воздуха шел на 8 стационарных постах. Всего за месяц провели 8 649 определений опасных примесей в отборах воздуха.
Сразу в трех районах Омска обнаружили пыль — в Советском, Октябрьском и Кировском округах. Также в Советском и Кировском округах зафиксировали выбросы оксида углерода, а в Центральном округе города зафиксировали выбросы аммиака.
В УГМС сообщили, что на фоне частых выбросов уровень загрязнения воздуха по итогам мая оказался «высоким». В Советском округе Омска наблюдался высокий уровень загрязнения, в Ленинском - низкий, в остальных - повышенный.