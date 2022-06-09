Четвертый день подряд. В Омске произошли очередные выбросы

Горожане рассказали, что почувствовали неприятные запахи около 21:00. В основном выбросы чувствовались на улицах 10 лет Октября, Степанца, 22 Апреля, Учебной, Панфилова, а также в районе городка «Водники» и ТЦ «Омский».