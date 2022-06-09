Четвертый день подряд. В Омске произошли очередные выбросы

Вчера вечером, 8 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» снова начали появляться жалобы от омичей на выбросы. Судя по словам омичей, город охватывают едкие запахи уже четвертую ночь подряд.
Горожане рассказали, что почувствовали неприятные запахи около 21:00. В основном выбросы чувствовались на улицах 10 лет Октября, Степанца, 22 Апреля, Учебной, Панфилова, а также в районе городка «Водники» и ТЦ «Омский».
По словам жителей, они чувствовали запах гари и сероводорода. При этом омичи отметили, что оперативные службы не принимали жалобы.