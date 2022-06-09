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Бывший замглавы омского минимущества Подгорбунских мог перейти в «Омскгоргаз»

Бывший замглавы омского минимущества Подгорбунских мог перейти в «Омскгоргаз»

9 июня, 11:19
Фото: 1MI
Сам экс-чиновник косвенно подтвердил эту информацию Городу55.

Как стало известно Городу55, Андрей Подгорбунских перешел работать в «Омскгоргаз».

Мы позвонили ему, чтобы подтвердить эту информацию.

«Сегодня у меня еще выходной», – ответил нам Андрей Владимирович.

Потом он сказал, что связь прерывается, и отключился. После этого трубку уже не брал.

Напомним, один из самых опытных омских чиновников недавно внезапно покинул пост первого замминистра имущественных отношений Омской области. В ведомстве прокомментировали, что он написал заявление по собственному желанию. Его место занял вернувшийся из Сахалина Александр Матненко.

Компания «Омскгоргаз» находится в тяжелом положении. Сейчас предприятие изымают в доход государства. Зимой АО подавало заявление на самобанкротство.

Компанию «Омскгоргаз» начали изымать в доход государства
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#Омск
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