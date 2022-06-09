Бывший замглавы омского минимущества Подгорбунских мог перейти в «Омскгоргаз»

Как стало известно Городу55, Андрей Подгорбунских перешел работать в «Омскгоргаз».
Мы позвонили ему, чтобы подтвердить эту информацию.
«Сегодня у меня еще выходной», – ответил нам Андрей Владимирович.
Потом он сказал, что связь прерывается, и отключился. После этого трубку уже не брал.
Напомним, один из самых опытных омских чиновников недавно внезапно покинул пост первого замминистра имущественных отношений Омской области. В ведомстве прокомментировали, что он написал заявление по собственному желанию. Его место занял вернувшийся из Сахалина Александр Матненко.
Компания «Омскгоргаз» находится в тяжелом положении. Сейчас предприятие изымают в доход государства. Зимой АО подавало заявление на самобанкротство.