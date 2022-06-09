Антон Кобяков: Гости ПМЭФ въедут в Россию без эпидемиологических ограничений

С 14 июня возобновили железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Частота рейсов – один раз в неделю на каждом маршруте. Таким образом, граждане Узбекистана снова смогут прибывать в Россию поездом. Карантинные ограничения на въезд иностранцев в Россию начали постепенно отменять с марта 2022 года. За это время уже сняли ограничения на перемещения граждан Беларуси и Казахстана.