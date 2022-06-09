Антон Кобяков: Гости ПМЭФ въедут в Россию без эпидемиологических ограничений

С 14 июня РФ снимает все карантинные требования для въезда авиатранспортом и через морские пропускные пункты.
Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что меньше чем за неделю до открытия форума о своем участии в заседаниях заявили представители 127 стран, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Италию, Германию, Нидерланды. Это лучшее подтверждение востребованности мероприятий ПМЭФ даже в условиях напряженной международной обстановки. Кобяков уверен: отмена карантинных ограничений мотивирует многих зарубежных партнеров посетить площадки форума. Об этом пишет vostokmedia.com.
С апреля Россия вновь открыла авиасообщение с 52 странами, среди которых Китай, Израиль, Индия, Сербия, ЮАР. Российские поезда снова начали ходить в Монголию и Казахстан. С мая перестал действовать запрет на пересечение сухопутной границы с Грузией.
С 14 июня возобновили железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Частота рейсов – один раз в неделю на каждом маршруте. Таким образом, граждане Узбекистана снова смогут прибывать в Россию поездом. Карантинные ограничения на въезд иностранцев в Россию начали постепенно отменять с марта 2022 года. За это время уже сняли ограничения на перемещения граждан Беларуси и Казахстана.
Информационный партнер ПМЭФ – медиахолдинг 1MI.