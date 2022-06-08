Выглядит, как голубятня. В Омске открылось первое место захоронения после кремации

В Омском Парке Памяти, который находится в селе Богословка, появился первый в Омске колумбарий. Это сооружение, которое используется для хранения праха после кремации. Визуально оно похоже на голубятню.
Колумбарий выглядит как стена с рядами ячеек, внутрь которых помещают урны с прахом. Каждую нишу закрывают плитой, на которую наносят дату рождения и смерти, эпитафию, другие надписи и изображения.
Иногда вместо плиты используют дверцу, которая запирается на ключ. Кроме урны с прахом в нишу можно поместить личные вещи усопшего. Каждая ячейка вмещает в себя до четырех урн с прахом.