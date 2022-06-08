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Выглядит, как голубятня. В Омске открылось первое место захоронения после кремации

Выглядит, как голубятня. В Омске открылось первое место захоронения после кремации

8 июня, 12:23
Фото: 1MI

Первый колумбарий с урнами для праха открылся в Омской области

Он открылся в селе Богословка Омского района.

В Омском Парке Памяти, который находится в селе Богословка, появился первый в Омске колумбарий. Это сооружение, которое используется для хранения праха после кремации. Визуально оно похоже на голубятню.

Колумбарий выглядит как стена с рядами ячеек, внутрь которых помещают урны с прахом. Каждую нишу закрывают плитой, на которую наносят дату рождения и смерти, эпитафию, другие надписи и изображения.

Иногда вместо плиты используют дверцу, которая запирается на ключ. Кроме урны с прахом в нишу можно поместить личные вещи усопшего. Каждая ячейка вмещает в себя до четырех урн с прахом.

Омский Парк Памяти
#Общество#Новости#Омск#Омская область#Кремация#Похороны#Вероника Жукова
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