Власти Польши пообещали поставить Украине самоходные гаубицы на $700 млн

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий побывал на военном заводе Huta Stalowa Wola, пишет Pravda.Ru. В ходе визита на предприятие политик проинформировал о том, что официальная Варшава заключила контракт, ставший крупнейшим для оборонного сектора республики.
Соглашение предусматривает, что Польша поставит Украине самоходные гаубицы Krab, которые изготовят на мощностях Huta Stalowa Wola.
Независимые военные эксперты полагают, что власти Польши решили последовать примеру ФРГ. Немецкое правительство недавно тоже заявило о том, что намерено помочь Киеву различными видами тяжелого вооружения. Между тем, выполнять свое обещание Германия явно не спешит, подчеркнули аналитики.
Официальный Берлин не хочет, чтобы его оружие применяли против армии Российской Федерации. Германия всерьез опасается охлаждения взаимоотношений с нашей страной, резюмировали эксперты.