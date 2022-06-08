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Власти Польши пообещали поставить Украине самоходные гаубицы на $700 млн

8 июня, 14:50
Польша обещает, что поставит Украине самоходные гаубицы на общую сумму около 700 миллионов долларов. Однако, производство вооружения САУ Krab еще даже не стартовало.

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий побывал на военном заводе Huta Stalowa Wola, пишет Pravda.Ru. В ходе визита на предприятие политик проинформировал о том, что официальная Варшава заключила контракт, ставший крупнейшим для оборонного сектора республики.

Соглашение предусматривает, что Польша поставит Украине самоходные гаубицы Krab, которые изготовят на мощностях Huta Stalowa Wola.

Независимые военные эксперты полагают, что власти Польши решили последовать примеру ФРГ. Немецкое правительство недавно тоже заявило о том, что намерено помочь Киеву различными видами тяжелого вооружения. Между тем, выполнять свое обещание Германия явно не спешит, подчеркнули аналитики.

Официальный Берлин не хочет, чтобы его оружие применяли против армии Российской Федерации. Германия всерьез опасается охлаждения взаимоотношений с нашей страной, резюмировали эксперты.

 

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