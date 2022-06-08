Власти Польши пообещали поставить Украине самоходные гаубицы на $700 млн

Независимые военные эксперты полагают, что власти Польши решили последовать примеру ФРГ. Немецкое правительство недавно тоже заявило о том, что намерено помочь Киеву различными видами тяжелого вооружения. Между тем, выполнять свое обещание Германия явно не спешит, подчеркнули аналитики.