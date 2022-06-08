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В российской столице появятся площади ДНР и ЛНР

В российской столице появятся площади ДНР и ЛНР

8 июня, 22:52
Фото: pxhere.com
В Москве площадь перед представительством США будет названа в честь Донецкой Народной Республики. Такой вариант на сайте столичного мэра одобрили 44,7% москвичей.

При этом в условиях голосования отмечалось, что если присвоение такого названия одной из городских площадей будет одобрено, в Москве найдут еще одну площадь, которой будет присвоено наименование в честь Луганской Народной Республики. Об этом пишет pravda.ru.

Уточняется, что за вариант названия «Площадь Защитников Донбасса» отдали свои голоса 31,5% участников голосования. Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,3% голосов, а 15,4% респондентов указали, что этот вопрос должны решать специалисты.

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