В российской столице появятся площади ДНР и ЛНР

При этом в условиях голосования отмечалось, что если присвоение такого названия одной из городских площадей будет одобрено, в Москве найдут еще одну площадь, которой будет присвоено наименование в честь Луганской Народной Республики. Об этом пишет pravda.ru.
Уточняется, что за вариант названия «Площадь Защитников Донбасса» отдали свои голоса 31,5% участников голосования. Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,3% голосов, а 15,4% респондентов указали, что этот вопрос должны решать специалисты.