В Омской области сменился казачий атаман

В Омском отдельском казачьем обществе сменился атаман. Владимир Щербань, которого избрали в 2013 году, покинул этот пост несколько месяцев назад, сообщают «Коммерческие вести». Теперь казачество вместо него возглавляет Николай Мизов, правда, с приставкой «и.о.».
Мизов раньше руководил другой организацией - Омским городским казачьим обществом. На этом посту его сменил Андрей Верхотуров.
Что касается Владимира Щербаня, он остался на посту заместителя атамана и председателя Совета Стариков Сибирского казачьего войска. В ЕГРЮЛ эти изменения пока не отражены.
Напомним, что Город55 составлял обзор Омского казачьего общества. В материале мы рассказали, почему некоторые омские казаки — не совсем казаки, из-за чего в регионе враждуют два основных лагеря казачества, а также кто отвечает за огромные штрафы на омских дорогах.