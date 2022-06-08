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В Омской области сменился казачий атаман

В Омской области сменился казачий атаман

8 июня, 08:33
Фото: 1MI

Владимир Щербань покинул пост омского казачьего атамана

Прежний атаман продержался почти 10 лет.

В Омском отдельском казачьем обществе сменился атаман. Владимир Щербань, которого избрали в 2013 году, покинул этот пост несколько месяцев назад, сообщают «Коммерческие вести». Теперь казачество вместо него возглавляет Николай Мизов, правда, с приставкой «и.о.».

Мизов раньше руководил другой организацией - Омским городским казачьим обществом. На этом посту его сменил Андрей Верхотуров.

Что касается Владимира Щербаня, он остался на посту заместителя атамана и председателя Совета Стариков Сибирского казачьего войска. В ЕГРЮЛ эти изменения пока не отражены.

Напомним, что Город55 составлял обзор Омского казачьего общества. В материале мы рассказали, почему некоторые омские казаки — не совсем казаки, из-за чего в регионе враждуют два основных лагеря казачества, а также кто отвечает за огромные штрафы на омских дорогах.

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#Политика#Новости#Омская область#Отставки и назначения#Вероника Жукова
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