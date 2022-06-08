В Омской области сменился казачий атаман

Напомним, что Город55 составлял обзор Омского казачьего общества. В материале мы рассказали, почему некоторые омские казаки — не совсем казаки, из-за чего в регионе враждуют два основных лагеря казачества, а также кто отвечает за огромные штрафы на омских дорогах.