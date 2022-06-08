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В Омской области назначили замминистра строительства и главного архитектора региона

В Омской области назначили замминистра строительства и главного архитектора региона

8 июня, 13:37
Фото: Омская губерния

Наталья Старченкова стала заместителем министра строительства

Решение о назначении приняли сегодня, 8 июня.

Сегодня, 8 июня, в Омской области назначили заместителя министра строительства. Им стала Наталья Старченкова, которая также назначена главным архитектором Омской области. Ранее она выиграла конкурс на этот пост.

На новой должности ей нужно будет решать вопросы архитектуры и градостроительства. По словам главы омского минстроя Михаила Губина, чиновница больше 10 лет проработала в сфере архитектуры, у нее хорошие организаторские и управленческие качества.

Наталья Старченкова окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. С 2012 года работала в департаменте архитектуры ИТП «Град». В июле 2021 года заняла должность замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска, главного архитектора Омска.

#Политика#Новости#Омская область#Наталья Старченкова#Отставки и назначения#Вероника Жукова
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