В Омске возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства шести детских садов

Как установил надзорный орган, чиновники департамента строительства Омска сорвали сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию детсадов. При этом были нарушены права 990 человек, которые находились в очереди за путевками в эти садики, говорится с сообщении ведомства.