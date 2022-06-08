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В Омске возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства шести детских садов

В Омске возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства шести детских садов

8 июня, 14:51
Фото: 1MI
Аналогичное дело расследуется в отношении чиновников областного минстроя.

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с несоблюдением сроков строительства шести детских садов по национальному проекту «Демография».

Как установил надзорный орган, чиновники департамента строительства Омска сорвали сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию детсадов. При этом были нарушены права  990 человек, которые находились в очереди за путевками в эти садики, говорится с сообщении ведомства.

В итоге с большим опозданием открыты детские сады на улицах 1-я Станционная, Тюленина, Светловская, в поселке «Биофабрика».  С нарушением сроков идет строительство детских садов в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный».

По информации прокуратуры, департамент не проконтролировал подготовку проектной документации и инженерные изыскания, ход строительства, не принял меры по взысканию неустойки в судебном порядке и принуждению подрядчиков выполнить работы в установленные контрактами сроки.

Напомним, аналогичное уголовное дело о халатности осенью прошлого года возбудили в отношении чиновников областного министерства строительства. Речь шла о срыве сроков строительства нескольких школ в Горьковском, Черлаке и Исилькуле, детсадов в поселке Большеречье и на улице Лизы Чайкиной в Омске.

Отметим, сейчас депстрой мэрии Омска возглавляет Сергей Козубович. Его предшественник Александр Мякинин покинул администрацию в начале февраля.

 

#Новости#Омск#Детский сад#Национальный проект#Прокуратура Омской области#Уголовное дело
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