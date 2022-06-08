В Омске возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства шести детских садов

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с несоблюдением сроков строительства шести детских садов по национальному проекту «Демография».
Как установил надзорный орган, чиновники департамента строительства Омска сорвали сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию детсадов. При этом были нарушены права 990 человек, которые находились в очереди за путевками в эти садики, говорится с сообщении ведомства.
В итоге с большим опозданием открыты детские сады на улицах 1-я Станционная, Тюленина, Светловская, в поселке «Биофабрика». С нарушением сроков идет строительство детских садов в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный».
По информации прокуратуры, департамент не проконтролировал подготовку проектной документации и инженерные изыскания, ход строительства, не принял меры по взысканию неустойки в судебном порядке и принуждению подрядчиков выполнить работы в установленные контрактами сроки.
Напомним, аналогичное уголовное дело о халатности осенью прошлого года возбудили в отношении чиновников областного министерства строительства. Речь шла о срыве сроков строительства нескольких школ в Горьковском, Черлаке и Исилькуле, детсадов в поселке Большеречье и на улице Лизы Чайкиной в Омске.
Отметим, сейчас депстрой мэрии Омска возглавляет Сергей Козубович. Его предшественник Александр Мякинин покинул администрацию в начале февраля.