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В Омске ошибка кота обошлась хозяину дракой с соседом

В Омске ошибка кота обошлась хозяину дракой с соседом

8 июня, 10:42
Фото: 1MI

В Омске вынесли приговор мужчине за избиение соседа из-за кота

Мужчине не понравилось, что соседский кот напугал его ребенка.

В Омске вынесли приговор 34-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека. Инцидент произошел 27 октября 2021 года в подъезде дома на улице 50 лет Профсоюзов. В этот день мужчина поссорился с соседом. Во время конфликта он дважды ударил того в скулу, из-за чего потерпевший получил закрытый перелом правой скуловой дуги со смещением отломков.

Причиной конфликта стал кот соседа, который забежал в квартиру подсудимого и напугал его ребенка. Мужчина вою вину не признал. Суд на год ограничил свободу передвижения мужчины. Ему запрещается выезжать из города или менять место жительства без согласия надзорных органов. Также два раза в месяц он должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Приговор еще не вступил в силу.

#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Нападение#Домашние животные#Вероника Жукова
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