В Омске ошибка кота обошлась хозяину дракой с соседом

В Омске вынесли приговор 34-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека. Инцидент произошел 27 октября 2021 года в подъезде дома на улице 50 лет Профсоюзов. В этот день мужчина поссорился с соседом. Во время конфликта он дважды ударил того в скулу, из-за чего потерпевший получил закрытый перелом правой скуловой дуги со смещением отломков.