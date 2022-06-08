В Омск хотят привезти мощи святого Сергия Радонежского

Как сообщает «Царьград», в честь 600-летия со дня обретения мощей святого Сергия Радонежского ковчег с ними собираются провезти по крупным российским городам. 19 июня мощи прибудут в Омск.
Верующие омичи смогут поклониться мощам в течение двух дней — 19 и 20 июня. По предварительной информации, ковчег установят в Успенском кафедральном соборе.
Омичи смогут помолиться мощам об исцелении тела и души, избавлении от гордыни и даровании ума своим детям. Отметим, что в последний раз мощи привозили в Омск 8 лет назад в честь празднования 700-летия со дня рождения святого.