В НАТО не исключили возможность размещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

НАТО не может гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции при условии, что эти государства войдут в состав блока. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RTS и на заявление помощника генерального секретаря альянса по оборонным инвестициям Камий Гран.
Швеция и Финляндия, отметил помощник генерального секретаря НАТО, придерживаются мирной позиции и не стремятся развязывать конфликт с Россией. Таким образом, считает Гран, нет оснований ждать с их стороны агрессивных шагов. Россия, предполагает помощник генсека НАТО, тоже не планирует в ответ на расширение НАТО применять силу.
Накануне Саммита НАТО в Испании Гран выразил надежду на то, что в скором времени разногласия альянса с Турцией по вопросам членства в нем Швеции и Финляндии будут урегулированы.