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В НАТО не исключили возможность размещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

В НАТО не исключили возможность размещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

8 июня, 15:14
Фото: pxhere.com
Помощник генерального секретаря НАТО заявила о том, что допускает возможность размещения ядерного оружия в Финляндии и в Швеции.

НАТО не может гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции при условии, что эти государства войдут в состав блока. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RTS и на заявление помощника генерального секретаря альянса по оборонным инвестициям Камий Гран.

Швеция и Финляндия, отметил помощник генерального секретаря НАТО, придерживаются мирной позиции и не стремятся развязывать конфликт с Россией. Таким образом, считает Гран, нет оснований ждать с их стороны агрессивных шагов. Россия, предполагает помощник генсека НАТО, тоже не планирует в ответ на расширение НАТО применять силу.

Накануне Саммита НАТО в Испании Гран выразил надежду на то, что в скором времени разногласия альянса с Турцией по вопросам членства в нем Швеции и Финляндии будут урегулированы. 

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