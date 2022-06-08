В НАТО не исключили возможность размещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

НАТО не может гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции при условии, что эти государства войдут в состав блока. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RTS и на заявление помощника генерального секретаря альянса по оборонным инвестициям Камий Гран.